中尼山洪已390死1500失蹤 大堰塞湖恐潰堤成新危機

中尼邊境冰崩已有近400人死亡，1500多人失蹤，各國派遣救援人員進入災區搶救生還者。圖為尼泊爾一側被泥流覆蓋的村莊。（新華社）

尼泊爾 與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區26日發生大規模山洪與土石流，事發逾24小時後，兩地已知至少390人罹難、近1500人失蹤，其中至少800人是外籍人士；當局派出3萬名軍警搜救，死亡人數預料會再增加。

中尼邊境冰崩，造成上千人失踪，近400人死亡。（新華社）

中國央視27日報導，當局發現西藏吉隆縣上游一座堰塞湖存在潰堤風險，讓中尼邊境山區搜救工作更加困難。

尼泊爾當局警告，隨著新形成堰塞湖水位上漲，恐再度引發洪水；路透報導，堰塞湖蓄水量目前已達200萬立方公尺，未來三天恐再增加300萬立方公尺，潰堤風險高。

科學家研判，這場洪災可能是尼泊爾朗當利龍峰(Langtang Lirung)冰川 崩解，加上山體滑坡所致；衛星影像顯示，冰川所依附岩石崩塌，數百萬噸岩石與冰塊墜入下方山谷，威力強大到美國地質調查局(USGS)起初誤判為芮氏規模4.4地震，後來上修記錄為相當於芮氏規模5.2的大規模地表活動事件。

川普：堅固建築像牙籤被毀

冰崩造成的巨大的冰石流，沖擊車輛彷彿玩具車。（美聯社）

川普總統27日表示，這場洪災令人怵目驚心，並形容「堅固、建造良好的建築物被摧毀，就像牙籤一樣」。

川普在白宮橢圓形辦公室接受記者採訪時表示，美國已與尼泊爾領導人通話，並提出願意提供「他們所需要的一切」協助。

監控畫面顯示，鄰近尼泊爾邊境的中國吉隆口岸，民眾在洪水逼近時倉皇逃命，大量泥流瞬間淹沒建築物與車輛。

尼泊爾軍方發言人巴斯奈特(Raja Ram Basnet)表示，軍方已利用直升機救出百餘人，並協助撤離受困於特里蘇利(Trishuli)水電計畫設施內的人員。

美聯社報導，洪水摧毀至少35座橋梁及約40公里道路，救援作業受阻；尼泊爾當局動員3萬名軍警搜尋生還者與遺體，出動直升機空投印度援助的帳篷、食物等緊急物資。

美國人3獲救 90人下落不明

一名倖存的尼泊爾男子27日在洪水後回到位於努瓦科特地區的住家。(歐新社)

中國國務院總理李強27日抵達西藏吉隆指揮救災，另有500名軍警投入搜救行動。

富比世雜誌報導，美國國務院表示，中國與尼泊爾境內共有90名美國人失蹤，已知三人獲救。

華爾街日報報導，印度外交部，約200印度人受困中國，超過280人在尼泊爾下落不明。

英國廣播公司彙整各國外交單位消息報導，失蹤者另包括53名烏克蘭人、51名馬來西亞人、39名澳洲人、33名英國人和24名加拿大人。

聯合國(UN)人道事務主管佛萊徹(Tom Fletcher)宣布動用200萬美元中央緊急應變基金，協助醫療、庇護與供水；聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)則說：「我們承諾支持尼泊爾的緊急救援與支援工作。」

這場災難死傷與失蹤人數眾多，與當地宗教的朝聖文化息息相關，許多失蹤者原本準備前往西藏岡仁波齊峰(Mount Kailash)附近的印度教與佛教聖地瑪旁雍錯湖(Lake Mansarovar)朝聖；一個印度教團體表示，77名朝聖者在邊境檢查哨遭遇洪水，目前音訊全無。