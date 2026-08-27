尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

圖為6月尼泊爾朗當利一景。（路透）

尼泊爾 與中國西藏邊境 26日遭暴洪和土石流侵襲。綜合外媒報導，肇因恐是2國交界、排名世界第99的高峰「朗當利龍峰」（Langtang Lirung）發生嚴重崩塌。

對照26日前後的衛星影像，海拔達7227公尺的朗當利龍峰山體疑似發生大規模崩塌，巨量冰體及岩石砸入山谷，導致地貌明顯改變，彷彿半座山峰都消失。

根據尼泊爾官員初步研判，當地恐先發生冰雪崩，進而引發暴洪。