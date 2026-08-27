尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」
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尼泊爾與中國西藏邊境26日遭暴洪和土石流侵襲。綜合外媒報導，肇因恐是2國交界、排名世界第99的高峰「朗當利龍峰」（Langtang Lirung）發生嚴重崩塌。
對照26日前後的衛星影像，海拔達7227公尺的朗當利龍峰山體疑似發生大規模崩塌，巨量冰體及岩石砸入山谷，導致地貌明顯改變，彷彿半座山峰都消失。
根據尼泊爾官員初步研判，當地恐先發生冰雪崩，進而引發暴洪。
外媒綜合衛星影像與初步研判指出，可能是位於尼泊爾與西藏交界的朗當利龍峰先發生大規模山體崩塌，巨量冰體與岩石滑落山谷後，進一步觸發暴洪與土石流。 因為對照26日前後的衛星影像，海拔7227公尺的朗當利龍峰山體出現明顯缺損，彷彿半座山峰消失，顯示可能有大量冰岩墜入山谷，足以改變地貌並造成災害。 尼泊爾官員初步認為，當地可能先發生冰雪崩，接著把大量冰雪與碎石推入河谷，堵塞或衝擊水流後引發暴洪，進而波及尼泊爾與中國西藏邊境地區。
精華 FAQ
外媒綜合衛星影像與初步研判指出，可能是位於尼泊爾與西藏交界的朗當利龍峰先發生大規模山體崩塌，巨量冰體與岩石滑落山谷後，進一步觸發暴洪與土石流。
因為對照26日前後的衛星影像，海拔7227公尺的朗當利龍峰山體出現明顯缺損，彷彿半座山峰消失，顯示可能有大量冰岩墜入山谷，足以改變地貌並造成災害。
尼泊爾官員初步認為，當地可能先發生冰雪崩，接著把大量冰雪與碎石推入河谷，堵塞或衝擊水流後引發暴洪，進而波及尼泊爾與中國西藏邊境地區。
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