尼泊爾山洪增至270人罹難 救援隊尋獲125名失聯者

中尼邊境土石流災情慘重，圖為尼泊爾達丁縣加爾奇（Galchhi）部份低窪地區建築物水淹一整層。（路透）

中國西藏與尼泊爾 接壤的喜馬拉雅山 區26日發生嚴重山洪與土石流，罹難者持續增加。英國天空新聞報導，尼泊爾警方當地時間27日下午1時30分（美東時間上午3時45分）表示，已尋獲270具遺體。

不過，搜救行動也有進展，尼泊爾搜救人員稍早已尋獲125名失聯者，其中100人是印度 觀光客，另外25人是中國工人。