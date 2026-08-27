尼泊爾山洪增至270人罹難 救援隊尋獲125名失聯者
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中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流，罹難者持續增加。英國天空新聞報導，尼泊爾警方當地時間27日下午1時30分（美東時間上午3時45分）表示，已尋獲270具遺體。
不過，搜救行動也有進展，尼泊爾搜救人員稍早已尋獲125名失聯者，其中100人是印度觀光客，另外25人是中國工人。
事件發生在中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區，時間是26日。當地遭遇嚴重山洪與土石流後，災情迅速擴大，後續傷亡與失聯狀況持續受到關注。 尼泊爾警方在27日下午1時30分表示，已尋獲270具遺體，代表罹難者數字上升至270人。這顯示災害造成的死亡規模相當嚴重，且可能還有後續變化。 搜救人員稍早已尋獲125名失聯者，其中100人是印度觀光客，另外25人是中國工人。這代表救援行動已有進展，但災區仍需持續搜尋與確認更多受困者情況。
精華 FAQ
事件發生在中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區，時間是26日。當地遭遇嚴重山洪與土石流後，災情迅速擴大，後續傷亡與失聯狀況持續受到關注。
尼泊爾警方在27日下午1時30分表示，已尋獲270具遺體，代表罹難者數字上升至270人。這顯示災害造成的死亡規模相當嚴重，且可能還有後續變化。
搜救人員稍早已尋獲125名失聯者，其中100人是印度觀光客，另外25人是中國工人。這代表救援行動已有進展，但災區仍需持續搜尋與確認更多受困者情況。
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