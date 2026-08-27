我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

寶可夢中心舊金山快閃店登場 直擊獨家周邊搶先看

西藏、尼泊爾泥石流 台旅客憶昔造訪村莊今全被淹

記者孟嘉美／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李先生當時住的村莊「Syapru Besi」現絕大部分建築都淹沒了。（李先生提供...
李先生當時住的村莊「Syapru Besi」現絕大部分建築都淹沒了。（李先生提供）

尼泊爾與中國西藏邊境26日慘遭暴洪及土石流侵襲，迄今死傷、失蹤人數不斷攀升，其中有不少人是外國遊客。曾造訪當地的台灣旅客透露，當時住過的村莊「Syapru Besi」現在已經全被淹沒，搭乘過的司機、服務他的嚮導家人現在也都失聯，令人憂心。

▲ 影片來源：聯合新聞網

台灣旅客李先生曾多次造訪尼波爾，4個月前和親友為了走藍榶山谷健行去到當地。他透露，藍榶山谷健行雖然在台人間不那麼熱門，但在外國登山客間相當知名。2015年當地曾發生大地震，造成藍榶村被淹沒，經多年重建，自己也是想去看看重生的村莊，才前往當地。沒想到十年後，此處再度面對大自然無情滅村考驗。

事發後李先生和當時的登山嚮導聯繫上，他表示當地現在情況混亂，山路塞住無法進出，不少嚮導當時帶團健行，現在音訊全無，自己家人現也處於失聯狀態。由於附近屬於登山區域，因此他也接獲了相當多的求助電話，希望協尋親友家人，包含李先生當時搭乘的包車司機及其3名親戚，完全聯繫不上。

李先生表示，由於災區地處兩國交界，中國與尼泊爾關係緊密，當地觀光客相當多、往來貿易車輛也不少。在一帶一路政策影響下，中國在附近蓋了相當多的「天路建設」，「或許也跟這次意外有關」。

李先生指出，中國一開始放消息是尼泊爾雪崩，大量冰雪墜落造成微型地震，導致位於中國境內堰塞湖潰堤，大量土石往下衝，讓河道兩側村莊全受災。但尼泊爾拉出時序，卻發現洪水是先衝破中尼交界關口後，半小時後再向下衝到尼泊爾端。何處冰雪崩塌是主因仍待後續調查，現階段還是以搶救為主。

李先生說，很希望可以幫助尼泊爾度過這次危機，但由於資訊仍相當混亂，目前也只能先暫時觀望。尼泊爾民間也自救，創立搜救即時訊息網站（https://reurl.cc/beYkMo），盼能幫助救災。

從旅遊照片可以看出當地四周環山。（李先生提供）
從旅遊照片可以看出當地四周環山。（李先生提供）

李先生和當地嚮導溝通後標注出的事發點。（李先生提供）
李先生和當地嚮導溝通後標注出的事發點。（李先生提供）

李先生很擔心旅途中遇到的人們安危。（李先生提供）
李先生很擔心旅途中遇到的人們安危。（李先生提供）

李先生當時造訪當地拍下的照片。（李先生提供）
李先生當時造訪當地拍下的照片。（李先生提供）

精華 FAQ

  • 26日當地遭暴洪與土石流侵襲，造成死傷與失蹤人數持續增加，且受災範圍包含中國西藏與尼泊爾邊境地區，許多外國遊客也受到波及。

  • 李先生4個月前才與親友到藍榕山谷健行，曾住過的Syapru Besi如今已被淹沒，當時搭乘的司機、嚮導及其家人也傳出失聯，讓他格外憂心。

  • 當地山路受阻、進出困難，許多嚮導與居民音訊全無，資訊也相當混亂；尼泊爾民間已建立搜救即時訊息網站，希望協助通報失聯者並推動救災。

尼泊爾 邊境 地震

上一則

沒下雨卻山洪 尼泊爾西藏邊境至少160死 習近平指示救災

下一則

尼泊爾山洪增至270人罹難 救援隊尋獲125名失聯者

延伸閱讀

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園
沒下雨卻山洪 尼泊爾西藏邊境至少160死 習近平指示救災

沒下雨卻山洪 尼泊爾西藏邊境至少160死 習近平指示救災
疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤

疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤
尼泊爾泥石流至少160死 數百遊客失蹤 包括54名美國人

尼泊爾泥石流至少160死 數百遊客失蹤 包括54名美國人

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局