達賴喇嘛為西藏尼泊爾洪水遇難者祈禱
西藏精神領袖達賴喇嘛8月27日說，他為西藏和尼泊爾洪水的所有遇難者祈禱。達賴在聲明中說：「我為所有遇難者祈禱，也向遇難者家屬和受這起悲劇影響的人們，致以我誠摯的慰問。」
現年91歲、流亡印度的達賴喇嘛在聲明中表示，「我為所有失去生命的人祈禱，並向遺屬及所有受這場悲劇影響的人，致上誠摯的同情與慰問。」他指出，該地區過去也曾發生過災難，這無疑是更深層潛在原因的徵兆，無論是氣候變遷還是其它因素，並期盼能採取適當的後續措施，確保此類災害不再發生。
達賴喇嘛在1959年中共鎮壓西藏起義後，23歲時逃離西藏首府拉薩，此後未曾返回，並因長期爭取西藏自治而聞名。然而，北京始終譴責達賴喇嘛為叛亂與分裂分子。
除了達賴喇嘛，總部位於印度的西藏流亡政府（CTA）領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）26日也形容這場災難是一場「浩劫」，並表示傷亡、廣泛破壞以及數百人失蹤的消息令人心碎。
尼泊爾與西藏交界的喜馬拉雅山脈地區，26日發生大規模山體崩塌，土石墜入河道後，引發尼泊爾一側災難性洪水。據法新社，這場嚴重洪災與土石流，造成至少165人死亡、逾1,300人失蹤。
尼泊爾警方26日晚間表示，已尋獲約157具遺體；旅遊部門官員則稱，仍有超過400名遊客失蹤，其中約340人為外國遊客。西藏日喀則市27日在記者會上通報，西藏吉隆泥石流災害成功搜救2人，已造成3人遇難、558人失聯，其中外籍人員260人。
吉隆口岸地處喜馬拉雅山中段南麓的吉隆藏布下游深切河谷中。已有多位地理專家分析，山體火災或者氣候變化等原因，導致冰山及冰湖融化破裂，進而誘發此次大規模土石流。
他表示為所有遇難者祈禱，並向死者家屬與受災民眾致上誠摯慰問，也希望相關各方重視災害背後可能的深層原因。 他提到該地區過去也曾發生災難，這可能是更深層因素的徵兆，包括氣候變遷或其他原因，並期待採取適當後續措施，避免類似災害再發生。 據報尼泊爾與西藏交界地區的洪災與土石流，已造成至少165人死亡、逾1,300人失蹤；西藏方面則通報3人遇難、558人失聯，搜救仍在進行。
精華 FAQ
他表示為所有遇難者祈禱，並向死者家屬與受災民眾致上誠摯慰問，也希望相關各方重視災害背後可能的深層原因。
他提到該地區過去也曾發生災難，這可能是更深層因素的徵兆，包括氣候變遷或其他原因，並期待採取適當後續措施，避免類似災害再發生。
據報尼泊爾與西藏交界地區的洪災與土石流，已造成至少165人死亡、逾1,300人失蹤；西藏方面則通報3人遇難、558人失聯，搜救仍在進行。
上一則
貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝
下一則