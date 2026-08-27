恐怖洪水轉眼吞沒尼泊爾村莊 空拍曝數十人狂奔逃命

尼泊爾努瓦科特地區特里蘇利發生山洪後，26日無人機空拍畫面顯示泥漿覆蓋當地房屋與土地。（路透）

中國西藏與尼泊爾 接壤的喜馬拉雅山 區26日發生嚴重山洪與土石流，目前已造成162人死亡。尼泊爾救援人員27日出動直升機，搜尋數百名失蹤者。

路透報導，經查證的影片顯示，猛烈洪水夾帶土石，沖走吉隆一處邊境 口岸的數十人，尼泊爾下游地區的房屋、道路和電力工程也遭沖毀。中國一側邊境的監視器畫面則拍到，大批民眾在岩石、泥土和洪水形成的洪流逼近時倉皇逃命，沿途建築物和車輛遭摧毀，並造成多人死亡。

網路媒體Visegrád24在X發布影像，可見駭人山洪夾帶大量泥土和岩石，短短幾秒內沖走尼泊爾一座村莊。畫面後半段鏡頭拉近，可見大片土地被厚厚泥漿覆蓋，一輛黃色巴士被沖進泥地，數十個渺小人影拔腿狂奔，試圖逃離身後排山倒海而來的洪水。

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尼泊爾警方發言人卡弗勒（Abi Narayan Kafle）告訴路透，隨著搜救恢復，預料還會找到更多遺體，死亡人數將繼續上升。

尼泊爾方面統計，579名失蹤遊客中有超過400人是外國人，包括47名美國人、34名澳洲人、33名英國人和24名加拿大人。中國官媒央視表示，西藏吉隆縣土石流災害有558人失蹤，其中包括260名外國公民。目前尚不清楚兩國公布的數字是否重疊。