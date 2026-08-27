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尼藏土石流 巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園

中央社／ 尼泊爾翠蘇里27日電
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尼泊爾與中國西藏交界的山區發生大規模山崩與洪災，造成至少165人喪生、數百人失聯...
尼泊爾與中國西藏交界的山區發生大規模山崩與洪災，造成至少165人喪生、數百人失聯。（中新社）

尼泊爾與中國西藏交界的山區發生大規模山崩與洪災，造成至少165人喪生、數百人失聯。當地正值朝聖旺季，許多前往西藏熱門朝聖地的旅客經由尼泊爾進出，因此這場災難也涉及不少外籍旅客。

法新社報導，這起災難發生迄今24小時，尼泊爾官方證實至少165人喪生，另有468名旅客下落不明，其中393人為外籍人士。

生還者憶泥流襲家 妻子遭沖走

路透報導，68歲生還者巴拉爾（Keshav Prasad Baral）在醫院接受治療時表示：「當時有巨量泥沙直接朝我們衝來，越逼近堆得越高。我看到泥沙灌進家中時，試圖拉著我太太趕往陽台，但她還是被泥沙沖走了。」

「4、5個小時後，直升機來救我，我太太至今仍被埋在泥土下，她走了。」

另一名生還者則說，他緊抱一棵芒果樹才獲救，並眼睜睜看著自己辛苦打造的房子被洪水沖毀。

 朝聖旺季吸引大量旅客 災區成重要進出路線

這次災難之所以波及極高比例的外籍人士，主要與當地的宗教朝聖文化有關。英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，災區附近有兩座高海拔湖泊，分別是西藏岡仁波齊峰（Mount Kailash）附近的瑪旁雍錯湖（Lake Mansarovar），以及尼泊爾拉蘇瓦地區（Rasuwa）的戈賽昆達湖（Gosaikunda），是印度教、佛教與耆那教（Jains）信徒奉為聖地的朝聖地。

每年有數以萬計旅客經由尼泊爾前往瑪旁雍錯湖朝聖。

每年這個時候也是朝聖旺季，許多旅客、尤其印度旅客會前往瑪旁雍錯湖，並在戈賽昆達湖進行宗教淨身儀式。

旅行社人員告訴BBC，這條朝聖路線相當熱門，許多旅客會選在這個時節前往，欣賞被視為吉兆的滿月。

初判冰岩崩塌引發暴洪 並非4.4地震

尼泊爾官員最初表示，當地地震可能導致部分冰川崩落，引發洪災。

然而，美國地質調查所（USGS）隨後表示，災難發生當下通報的規模4.4地震，實際上是冰川岩石與冰層坍塌、土石流動所產生的地震能量。

根據尼泊爾災難風險縮減暨管理局（NDRRMA）在社群平台X發布的訊息，對Planet Labs衛星影像的初步研究顯示，距離尼泊爾與中國在拉蘇瓦嘉迪（Rasuwagadhi）邊境口岸東北方約20公里的倫德河（Lhende River）流域發生冰岩混合式山崩，大量土石湧入河道，引發夾帶巨量泥沙與碎屑的暴洪。

 救援仍受阻 村落遭洪流吞沒

官員表示，救援直升機無法在拉蘇瓦區幾個受災地區降落。當地人口約5萬人，河流水位也已高於正常水位。

電視畫面顯示民房倒塌、汽車漂流，鐵橋也遭洪水沖走。目擊者告訴路透社，洪流吞沒整個村落。

拉蘇瓦衛生人員BK（Tula Bahadur BK）告訴路透：「放眼望去，滿目瘡痍。」他說：「河邊的聚落完全被沖毀，我有5名親人還下落不明。」

精華 FAQ

  • 截至災後24小時，尼泊爾官方證實至少165人喪生，另有468名旅客下落不明，其中393人為外籍人士，顯示災情不僅嚴重，也波及大量國際朝聖與觀光旅客。

  • 因為災區鄰近瑪旁雍錯湖與戈賽昆達湖等聖地，正值朝聖旺季，許多印度及其他國家旅客經由尼泊爾進出，路線本身就是熱門宗教旅遊通道。

  • 尼泊爾官員與美方資料顯示，並非單純4.4地震，而是冰岩混合式山崩導致大量土石湧入倫德河河道，進而引發夾帶泥沙與碎屑的暴洪。

尼泊爾

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