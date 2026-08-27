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新書揭普亭私生活「像間諜小說」 俄2記者獲法國文學獎

編譯中心／綜合26日電
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俄羅斯兩名流亡記者撰寫一本關於俄羅斯總統普亭崛起過程與私生活的新書，25日榮獲法...
俄羅斯兩名流亡記者撰寫一本關於俄羅斯總統普亭崛起過程與私生活的新書，25日榮獲法國一項新設立的文學獎；圖為普亭。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄羅斯2名流亡記者新書揭露普亭崛起與私生活。
  • 重點二：該書以20多年調查報導為基礎，獲法國新設文學獎。
  • 重點三：評審形容內容如間諜小說，作者盼外界看見真實普亭。

一本由俄羅斯兩名流亡記者撰寫、打破禁忌揭露俄羅斯總統普亭崛起過程與私生活的新書，25日榮獲一項新設立的法國文學獎。

中央社引述法新社報導，這本名為「沙皇親臨：普亭如何欺騙了我們所有人」（The Tsar in Propria Persona: How Vladimir Putin Deceived Us All）的書籍，取材自記者巴達寧（Roman Badanin）和魯賓（Mikhail Rubin）逾20年的調查報導。

這本書獲得由法國最大地方報業集團EBRA與其母公司法國國民互助信貸銀行聯盟頒發的文學獎「史特拉斯堡獎」（Prix Strasbourg），並將於下個月在法國出版。

評審團表示，這本書讀起來「像是一本間諜小說」，並形容這是一本「令人著迷又令人震撼的作品，而主角本身也引人入勝且令人震驚」，「這本書是對數百名目擊者進行訪談的成果，其中有些人後來在悲慘情況下失蹤」。

巴達寧是2018年創立的調查媒體Proekt的創辦人兼總編輯，魯賓則為Proekt的副主編，兩人都因在俄羅斯受到壓力而旅居美國。

巴達寧表示，他們希望外國讀者能閱讀這本書，了解關於普亭與他所建立體制的「真實事實」。

他指出：「我們想透過這本書傳達的訊息如下：關於普亭，根本不需要憑空杜撰任何事，只要了解事情的真相，就夠驚悚駭人了。」

他說：「只有真正了解事實，才能協助我們做出健全評估、有效應對，並為國家間關係的未來進行規畫。」

這本書的俄文版去年出版時，國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）表示，巴達寧和魯賓「冒著極大的個人風險」，打破克里姆林宮對普亭私生活設下的禁忌。

這本書「拿這位執政第26年的俄羅斯總統官方形象，即他作為捍衛傳統價值、對抗西方頹廢的領導者，與他的私生活真實情況做對比，而他的私生活充斥著婚外情、裙帶主義以及與組織犯罪的勾結」。

精華 FAQ

  • 這本書由俄羅斯2名流亡記者巴達寧與魯賓共同撰寫，兩人皆與調查媒體Proekt相關，長期追蹤普亭及其權力體系的相關線索。

  • 評審認為書中內容充滿祕密、權力鬥爭與失蹤證人等元素，且來自對數百名目擊者的訪談，因此讀來像一部情節緊湊的間諜小說。

  • 書中對比普亭官方塑造的保守強人形象，揭露其私生活涉及婚外情、裙帶主義，以及與組織犯罪的勾連，強調真相本身已足夠驚人。

俄羅斯 普亭 間諜

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