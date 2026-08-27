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坐牢49年 義黑手黨教父81歲逝 曾勸年輕人別入黑社會

編譯中心／綜合26日電
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義大利知名黑手黨教父帕帕利亞坐牢49年，近日傳出26日辭世，享壽81歲。 （取材...
義大利知名黑手黨教父帕帕利亞坐牢49年，近日傳出26日辭世，享壽81歲。 （取材自Ｘ平台）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光榮會大老帕帕利亞在獄中服刑49年後病逝，享壽81歲。
  • 重點二：他與兄弟共掌帕帕利亞家族，曾是黑手黨最具權勢派系之一。
  • 重點三：晚年他曾公開勸年輕人勿入黑社會，以自身經歷作為警惕。

義大利黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta）大老帕帕利亞（Domenico Papalia）26日辭世，享壽81歲。他是義大利知名黑幫教父，在獄中服刑長達49年，近期轉往醫院治療癌症重症，26日在醫院病逝。

根據義大利晚郵報報導，他與兄弟安東尼奧（Antonio）和羅科（Rocco）共同領導的「帕帕利亞家族」（Cosca Papalia）是義大利黑手黨光榮會最具權勢的派系之一。安東尼奧目前仍在獄中服刑，羅科在2017年獲釋出獄。

帕帕利亞是義大利歷史上服刑時間最長的黑手黨犯人之一，他涉嫌參與多起震驚義大利的重大犯罪，包括獄警槍殺案、富豪綁架勒贖案等。

帕帕利亞領導的家族派系，使「光榮會」從南義卡拉布里亞（Calabria）大區逐步北擴，插旗北義富庶的倫巴底大區，即使他晚年身陷囹圄，仍被視為該黑幫家族的精神領袖。

不過帕帕利亞在晚年曾發表公開信，以自身長期服刑的代價作為警惕，呼籲義大利年輕人不要走上黑手黨之路。一名被稱為「囚犯之母」的修女阿西歐麗（Suor Gervasia Asioli）在2025年集結出版來自獄中的書信，其中就包括帕帕利亞的信件，修女阿西歐麗希望藉由這些信件勸諭犯罪者回頭是岸。

精華 FAQ

  • 他領導的帕帕利亞家族是「光榮會」的重要派系之一，勢力橫跨南北義大利，且他涉入多起重大犯罪，因此被視為義大利黑幫代表人物。

  • 他一生在獄中服刑長達49年，堪稱義大利服刑最久的黑手黨犯人之一；近期因癌症重症轉往醫院治療，最後在院內病逝，享壽81歲。

  • 帕帕利亞在晚年曾寫公開信，表示長期坐牢就是代價，呼籲義大利年輕人不要走上黑手黨道路，信件也被收錄進獄中書信集。

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