尼泊爾山洪預警失靈原因曝 男目睹妻子被沖走、工人靠芒果樹撿回一命

每年有數以萬計遊客經由尼泊爾前往瑪旁雍錯，而每年此時正值朝聖旺季，許多遊客、尤其印度人會選在被視為吉兆的滿月前後，前往瑪旁雍錯朝聖或到戈薩因昆德湖沐浴。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼泊爾與西藏邊境山洪土石流釀至少160死，逾480人失蹤。

尼泊爾與西藏邊境山洪土石流釀至少160死，逾480人失蹤。 重點二： 災前幾乎未降雨，現行洪水預警系統因此失去及時示警能力。

災前幾乎未降雨，現行洪水預警系統因此失去及時示警能力。 重點三：多名災民親歷家園被毀，妻子遭沖走、工人靠芒果樹保命。

尼泊爾 與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，罹難人數合計至少160人，截至26日晚間有超過480名遊客失蹤，其中391人是外國人；事發時正值朝聖旺季，災區附近的兩座高山湖泊每年吸引數以萬計遊客。專家指出，災前未見降雨，使現行洪水預警系統難以及時示警。

尼泊爾警方表示，目前已尋獲157具遺體。根據尼泊爾總理府，失蹤的外籍遊客來自印度 、美國、澳洲、英國及加拿大；日本、南韓、馬來西亞及俄羅斯也通報有公民失聯或失蹤。中國官媒則報導，西藏吉隆縣至少3人罹難、265人失蹤。

BBC指出，災區鄰近兩座高海拔朝聖湖泊，分別是西藏岡仁波齊峰附近的瑪旁雍錯湖（Lake Mansarovar），以及尼泊爾拉蘇瓦縣的戈薩因昆德湖（Gosaikunda Lake），均受印度教、佛教和耆那教信徒崇敬。

每年有數以萬計遊客經由尼泊爾前往瑪旁雍錯，而每年此時正值朝聖旺季，許多遊客、尤其印度人會選在被視為吉兆的滿月前後，前往瑪旁雍錯朝聖或到戈薩因昆德湖沐浴。

每年有數以萬計遊客經由尼泊爾前往瑪旁雍錯，而每年此時正值朝聖旺季，許多遊客、尤其印度人會選在被視為吉兆的滿月前後，前往瑪旁雍錯朝聖或到戈薩因昆德湖沐浴。(歐新社)

美國水文學家沙里夫（Hatim Sharif）告訴法新社，這次災害最令人震驚的是事前「完全沒有降雨」，這讓全球現行的洪水預警系統形同失效。他說，等到看見洪流逼近時已經太遲，徒步或開車逃跑都沒有用，唯一的求生辦法是立即往高處移動，要爬上至少約6公尺高的山坡。

天空新聞網報導，68歲尼泊爾男子巴拉爾（Keshav Prasad Baral）回憶，泥流如巨浪般直撲住家，他試圖抓住妻子的手，帶她逃往屋頂露台，妻子卻在眼前被泥流沖走、慘遭埋沒。他在4、5個小時後獲直升機救援，但妻子始終未能生還。他悲痛表示：「我的妻子仍埋在泥漿下，她已經走了。」

24歲勞工庫馬爾（Bibek Kumal）告訴路透，當時他正在新建房屋外挖掘約1.5公尺深的廁所糞坑，聽見嘶嘶聲的異常動靜後，同事立即大喊要他爬出坑洞逃命。他才剛開始奔跑，一堵夾帶洪水、泥漿與岩石的巨牆轟然襲來，將他往下游沖走。

庫馬爾在洪流中被一棵芒果 樹攔住，緊抓樹幹等待救援，並親眼看著自己原本施工的房屋消失。他說：「幸好我卡在芒果樹上，要是沒有那棵樹，我早就被沖走喪命了。」警方其後將他救出，他因先後遭洪水與巨石撞擊，右腿受傷。

另一名居民拉傑班達里（Shoyam Rajbhandari）表示，山洪襲來時，當地居民正準備出門上班，洪水轉眼間便摧毀整個市集區，「究竟有多少人失蹤或死亡，我們不知道」。當地醫護人員比克（Tula Bahadur BK）也說，河畔聚落幾乎全被沖走，放眼所及盡是災難景象，連他自己的5名親屬也下落不明。

尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，罹難人數合計至少160人，截至26日晚間有超過480名遊客失蹤，其中391人是外國人。(路透)