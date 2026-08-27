我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

沒下雨卻山洪 尼泊爾西藏邊境至少160死 習近平指示救災

編譯馬雯婷江昱蓁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼泊爾和中國西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆...
尼泊爾和中國西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。(路透)

尼泊爾與西藏邊境當地時間26日因山崩發生災難性山洪，造成至少160人死亡、數百人失蹤，包括各國遊客，其中有54名美國公民。西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸被沖毀，已有多人遇難，數百人失聯，救援行動持續中。

據現場視頻顯示，巨大的洪流從山區傾瀉而下，沖垮許多建築，大樓瞬間消失，民眾在泥流逼近之際拚命逃跑、躲避。

冰體高速墜落 產生大能量

尼泊爾外交部長坎乃爾（Shisir Khanal）在國會表示，初步報告認為，這場洪災可能是由地震引發的雪崩所造成。當地時間上午8時37分左右曾發生地震。

英國鄧迪大學冰川學家庫克表示，根據衛星影像進行的初步分析，這次洪水可能是冰崩所引發。他與其他科學家組成團隊初步研判，一大塊高海拔冰川冰體崩落，從上千公尺高處墜向尼泊爾境內的波特科西河。冰體高速墜落產生巨大能量，撞擊後大量碎裂，並形成大量水體引發洪水和土石流。

美國地質調查局（USGS）最初表示，在監視器拍攝到事發畫面的時間附近，偵測到一次規模4.4的地震。不過USGS幾個小時後澄清，當時偵測到的震動並非地震，而是山崩本身所產生的震動，規模相當於5.2級地震。

位於尼泊爾與西藏邊境的波特科西河，疑因高山冰川崩解引發嚴重山洪與土（泥）石流，沖毀村莊、道路、橋梁及水力發電設施。災區拉蘇瓦的官員普里亞爾表示，當時「沒有下雨，所以我們沒想到會發生這種事」。

波及朝聖旅客 習指示救災

尼泊爾官員表示，境內至少157人死亡，另有超過300名遊客失蹤，其中包括54名美國公民。

中國官方媒體則報導，山崩已造成3人死亡，另有265人失蹤，中國國家主席習近平已要求全力搜救。

相關單位已向山區下游人口密集地區發布洪水警報，警戒範圍甚至延伸至印度北部的北方邦與比哈爾邦。

尼泊爾旅遊局表示，目前至少有391名外國公民失蹤，其中包括54名美國人、142名印度人、34名澳洲人、33名英國人及24名加拿大人。

尼泊爾旅遊局表示，失蹤旅客中，許多人可能是前往中國西藏自治區岡仁波齊朝聖的旅客。岡仁波齊是印度教重要聖地，每年吸引大批來自印度及海外印度裔人士前往朝聖。

在失蹤的美國公民當中，有3人被確認與尼泊爾Fishtail Tours and Travel Tourism Agency一同旅行，該公司也證實了這項消息。美國駐尼泊爾大使館表示，對此災難「深切悲痛」。

災區去年也有山洪 釀9死

南韓外交部表示，至少有9名南韓公民失蹤。這9人均為兩家能源公司的員工，當時正在尼泊爾特里蘇里河沿岸興建一座水力發電廠。

洪災發生後不久，世界各國政府及援助組織便開始採取行動，向尼泊爾提供支援。

這次受災地區去年8月也曾發生山洪，當時鄰近西藏一座冰川湖因高溫溢流，造成9人死亡，連接尼泊爾與中國的橋梁等重要基礎設施也受到破壞。專家警告，喜馬拉雅山區受到氣候變遷影響，升溫速度高於全球許多地區，極端降雨、洪水、山崩及冰川融化等災害恐日益頻繁。

尼泊爾周三發生災難性山洪，造成至少160人死亡、數百人失蹤，其中包括54名美國公...
尼泊爾周三發生災難性山洪，造成至少160人死亡、數百人失蹤，其中包括54名美國公民。（歐新社）

精華 FAQ

  • 根據內文，尼泊爾境內至少157人死亡，中國官方則稱西藏一側有3人死亡，合計至少160人罹難，另外還有數百人失蹤，災情相當嚴重。

  • 專家初步研判，災害很可能是高海拔冰川冰體崩落，也就是冰崩所引發，冰體高速墜落後碎裂並形成大量水體，進而導致洪水與土石流。

  • 失蹤者包含54名美國人、142名印度人、34名澳洲人、33名英國人、24名加拿大人等多國公民；各國政府與援助組織已投入支援，持續搜救失聯者。

尼泊爾 冰川 美國公民

上一則

川普：伊朗領袖左半身重傷 戰爭將迎終局 酸他「戲演得不錯」

下一則

尼泊爾邊境土石流 山體落差3000公尺 救援面臨4大困難

延伸閱讀

疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤

疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤
尼泊爾泥石流至少160死 數百遊客失蹤 包括54名美國人

尼泊爾泥石流至少160死 數百遊客失蹤 包括54名美國人
尼泊爾山洪暴發與土石流 至少17人罹難 數百人失蹤

尼泊爾山洪暴發與土石流 至少17人罹難 數百人失蹤
尼泊爾山洪泥漿吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

尼泊爾山洪泥漿吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
從阿曼穆桑達姆（Musandam）拍攝的無人機畫面顯示，船隻6月15日航行於荷莫茲海峽。(路透)

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

2026-08-19 21:16

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了