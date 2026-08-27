沒下雨卻山洪 尼泊爾西藏邊境至少160死 習近平指示救災

尼泊爾和中國西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。(路透)

尼泊爾 與西藏邊境當地時間26日因山崩發生災難性山洪，造成至少160人死亡、數百人失蹤，包括各國遊客，其中有54名美國公民 。西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸被沖毀，已有多人遇難，數百人失聯，救援行動持續中。

據現場視頻顯示，巨大的洪流從山區傾瀉而下，沖垮許多建築，大樓瞬間消失，民眾在泥流逼近之際拚命逃跑、躲避。

冰體高速墜落 產生大能量

尼泊爾外交部長坎乃爾（Shisir Khanal）在國會表示，初步報告認為，這場洪災可能是由地震引發的雪崩所造成。當地時間上午8時37分左右曾發生地震。

英國鄧迪大學冰川 學家庫克表示，根據衛星影像進行的初步分析，這次洪水可能是冰崩所引發。他與其他科學家組成團隊初步研判，一大塊高海拔冰川冰體崩落，從上千公尺高處墜向尼泊爾境內的波特科西河。冰體高速墜落產生巨大能量，撞擊後大量碎裂，並形成大量水體引發洪水和土石流。

美國地質調查局（USGS）最初表示，在監視器拍攝到事發畫面的時間附近，偵測到一次規模4.4的地震。不過USGS幾個小時後澄清，當時偵測到的震動並非地震，而是山崩本身所產生的震動，規模相當於5.2級地震。

位於尼泊爾與西藏邊境的波特科西河，疑因高山冰川崩解引發嚴重山洪與土（泥）石流，沖毀村莊、道路、橋梁及水力發電設施。災區拉蘇瓦的官員普里亞爾表示，當時「沒有下雨，所以我們沒想到會發生這種事」。

波及朝聖旅客 習指示救災

尼泊爾官員表示，境內至少157人死亡，另有超過300名遊客失蹤，其中包括54名美國公民。

中國官方媒體則報導，山崩已造成3人死亡，另有265人失蹤，中國國家主席習近平已要求全力搜救。

相關單位已向山區下游人口密集地區發布洪水警報，警戒範圍甚至延伸至印度北部的北方邦與比哈爾邦。

尼泊爾旅遊局表示，目前至少有391名外國公民失蹤，其中包括54名美國人、142名印度人、34名澳洲人、33名英國人及24名加拿大人。

尼泊爾旅遊局表示，失蹤旅客中，許多人可能是前往中國西藏自治區岡仁波齊朝聖的旅客。岡仁波齊是印度教重要聖地，每年吸引大批來自印度及海外印度裔人士前往朝聖。

在失蹤的美國公民當中，有3人被確認與尼泊爾Fishtail Tours and Travel Tourism Agency一同旅行，該公司也證實了這項消息。美國駐尼泊爾大使館表示，對此災難「深切悲痛」。

災區去年也有山洪 釀9死

南韓外交部表示，至少有9名南韓公民失蹤。這9人均為兩家能源公司的員工，當時正在尼泊爾特里蘇里河沿岸興建一座水力發電廠。

洪災發生後不久，世界各國政府及援助組織便開始採取行動，向尼泊爾提供支援。

這次受災地區去年8月也曾發生山洪，當時鄰近西藏一座冰川湖因高溫溢流，造成9人死亡，連接尼泊爾與中國的橋梁等重要基礎設施也受到破壞。專家警告，喜馬拉雅山區受到氣候變遷影響，升溫速度高於全球許多地區，極端降雨、洪水、山崩及冰川融化等災害恐日益頻繁。

尼泊爾周三發生災難性山洪，造成至少160人死亡、數百人失蹤，其中包括54名美國公民。（歐新社）