尼泊爾山洪泥漿吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，根據西藏吉龍縣監視器畫面，可見夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 尼泊爾與中國西藏邊境發生大規模山洪土石流，造成至少160人死亡、數百人失蹤；專家研判災因可能是岩冰崩塌堵塞河道，並警告遇到泥流時只能立刻往高處逃生。

美聯社報導，尼泊爾 與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，罹難人數合計至少160人。最新研判顯示，可能並非地震 引發山崩，而是岩石與冰體崩塌產生的震動一度被誤判為地震，崩塌物堵塞河道後引發洪災。專家警告，看到泥流時逃跑已來不及，唯一可能的求生辦法是立即爬上至少6公尺高處。

尼泊爾警方表示，已尋獲157具遺體；尼泊爾總理府另公布，截至26日晚間，超過480名遊客失蹤，其中包括391名外國人，來自印度 、美國、澳洲、英國與加拿大。中國官媒則表示，西藏吉隆縣至少3人罹難、至少265人失蹤。

NHK 27日報導，日本駐尼泊爾大使館表示，目前無法與5名疑似參加觀光團的日本人取得聯繫。

南韓表示，有8至9名在尼泊爾參與水力發電廠工程的公民失蹤；馬來西亞則與11名據信身處拉蘇瓦地區的公民失聯，另有4名身處災區的俄羅斯公民失蹤。

根據法新社報導，中國一側的監視器畫面顯示，夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築，瞬間將其吞沒，巴士與汽車如玩具般被沖走。

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美聯社描述，尼泊爾災區畫面可見部分建築連二樓都覆滿淤泥，車輛遭到掩埋，樹枝及電線掛滿殘骸，生還者全身沾滿泥巴。

尼泊爾官員起初研判，地震可能引發山崩並堵塞河道，山崩形成的堰塞體潰決後，洪水隨即奔向下游。不過，美國地質調查所後來表示，最初被判定為規模4.4地震的訊號，實際上可能是山崩本身產生的震動。另有專家初步研判，尼泊爾境內可能發生岩石與冰體崩塌，堵塞河道後引發洪災。

法新社引述美國水文學家沙里夫（Hatim Sharif）警告，這類高速泥水洪流宛如「流動的混凝土」，等到看見洪流逼近時已經太遲，無論徒步或開車逃跑都沒有用。他估計，唯一的求生辦法是立即往高處移動，要爬上至少約6公尺高的山坡。