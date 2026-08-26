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姓名曝光 23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

編譯周辰陽／即時報導
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日本警方近日逮捕一名南韓籍男子與一名台灣籍男子，指控兩人涉嫌冒充投資公司員工，企...
日本警方近日逮捕一名南韓籍男子與一名台灣籍男子，指控兩人涉嫌冒充投資公司員工，企圖詐騙一名女性上班族。資料照片。（路透 / alamy）

日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約12.5萬美元），遭到警方逮捕。

CBC電視台報導，遭逮捕的是自稱從事餐飲業的52歲南韓籍男子尹達雄（譯音），以及職業不詳的23歲台灣籍男子陳品中。住在三重縣鈴鹿市的50多歲受害女子透過Instagram認識一名自稱南韓人的男子，對方向她聲稱投資黃金期貨可以獲利。女子依照指示，向所謂的「投資公司」匯款或在名古屋熱田神宮交付現金，合計已支付4700多萬日圓。

根據報導，尹達雄與陳品中涉嫌從5月至8月25日透過LINE向受害女子聲稱，「期貨交易已有獲利，但交易帳戶遭到凍結。為了解除凍結，需要2300萬日圓保證金」。女子因被要求支付保證金起疑，於是向警方求助。

尹達雄25日假冒投資公司員工，前往鈴鹿市一間購物中心收取現金時，遭埋伏守候的警員當場逮捕。警方也要求人在附近的陳品中自願配合到案說明，並於26日將他逮捕。

尹達雄與陳品中接受偵訊時均否認犯行。警方研判，尹達雄是負責收取款項的「取款車手」，陳品中則負責把風，並認為另有主謀，正進一步調查。

精華 FAQ

  • 遭逮捕的嫌犯包括自稱從事餐飲業的52歲南韓籍男子尹達雄，以及職業不詳的23歲台灣籍男子陳品中。警方認為兩人分工合作，涉及詐騙取款。

  • 受害女子先透過Instagram認識自稱南韓人的男子，對方以黃金期貨投資獲利為誘因，要求她匯款或交付現金，累計已支付4700多萬日圓。

  • 尹達雄25日到鈴鹿市購物中心收款時，被事先埋伏的警員當場逮捕；陳品中則在附近被要求到案說明，26日遭拘捕。警方懷疑尹負責收款、陳負責把風。

南韓 日本 詐騙

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