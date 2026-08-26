聖嬰現象引乾旱 薩爾瓦多、巴拿馬相繼宣布緊急狀態

圖為薩爾瓦多的錫瓦坦考古公園，攝於20日。(路透)

聖嬰現象（El Nino）影響下，薩爾瓦多政府為因應乾旱引發的農作物損失25日宣布進入最高警戒；不久後，另一個中美洲國家巴拿馬也宣布緊急狀態。

法新社報導，在薩爾瓦多，民防部門在社群平台X發文表示：「我們在全國範圍內對氣象與農業乾旱發布紅色警戒。」藉此在受影響區域啟動監控、巡查及援助行動。

在巴拿馬，內政部長蒙塔佛（Dinoska Montalvo）表示，宣布進入緊急狀態可讓當局「做好準備，因應聖嬰現象可能帶來的狀況」。聖嬰已造成嚴重乾旱，農作物受創，引發糧荒疑慮。

聖嬰是指一種氣候現象，會使赤道太平洋中部及東部海面溫度上升，進而引發全球風向與降雨改變，並帶來異常天氣。

今年已預料成為史上最炎熱一年，聖嬰將進一步推升全球氣溫。

聖嬰平均每2至7年發生一次，今年的聖嬰目前看來可能是有紀錄以來最強烈的一次。

中美洲目前正面臨極為嚴重的乾旱：巴拿馬運河（Panama Canal）因水位持續下降，被迫限制通航量；宏都拉斯80%國土處於警戒狀態。

薩爾瓦多這個時節一般會降下充沛雨量，如今卻降雨不足，導致農作物損失。

薩國農業部 已宣布將對沒有灌溉系統的農村家庭提供糧食援助。

薩爾瓦多有數個市鎮位於中美洲乾旱走廊，這條乾燥地帶也涵蓋宏都拉斯與尼加拉瓜部分地區，容易受到極端天氣事件衝擊。

這3國在6、7月均創下單月高溫紀錄，加劇糧荒隱憂。

今年8月至今，薩爾瓦多已改寫14項高溫紀錄。

就連南美洲國家秘魯，上週也因聖嬰現象在1/3的城市宣布進入緊急狀態，並警告極端高溫與降雨恐將進一步衝擊糧食生產。