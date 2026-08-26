創250天不靠港紀錄 林肯號航艦下周停靠泰國休整

美國林肯號航空母艦已連續超過250天沒有靠港，泰國官員25日表示，林肯號將於下周停靠泰國。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國林肯號航艦將於下周停靠泰國，結束中東長時間部署。

美國林肯號航艦將於下周停靠泰國，結束中東長時間部署。 重點二： 該艦連續超過250天未靠港，創下現代史最長海上部署紀錄。

該艦連續超過250天未靠港，創下現代史最長海上部署紀錄。 重點三：外界曾傳艦上有心理健康與士氣問題，海軍則否認相關說法。

泰國 官員25日表示，美國林肯 號航空母艦將於下周停靠泰國。此前該艦在中東長時間部署，曾經傳出艦上環境惡化，發生心理健康問題的消息。

路透報導，林肯號航空母艦已經連續超過250天沒有靠港，創下現代史上最長的連續海上部署紀錄。美國民主黨 國會議員指出，這艘航艦已經於22日離開中東。

海軍部署通常為期6到9個月，若遇衝突時期則可能延長。

不願意具名的該名泰國官員表示，在漫長海上航行之後，艦上約有5000名水兵和陸戰隊員的林肯號將在泰國進行「休整和娛樂」。

根據「今日美國」獲得的訊息，一名水兵請她的親戚搜尋泰國幾家看起來不錯的飯店。在近期另一封訊息中，也有軍眷提到，為該水兵感到高興，因為她一直很期待去泰國。不過海軍並未證實此事並稱，出於行動安全考慮，海軍不對未來的行動或艦艇調動發表評論。

泰國海軍和美國駐曼谷大使館的發言人，都沒有立即針對置評請求作出回應。

美國軍事報刊「海軍時報」和「星條旗報」本月曾報導，艦上出現自殺未遂和士氣低落等問題。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，相關報導「完全歪曲」艦上實際狀況。

泰國是美國在東南亞唯一條約盟邦，自從1954年以來成為條約盟友，並於2003年獲指定為主要非北大西洋公約組織（NATO）盟國。兩國軍事關係一直緊密。

另據報導指出，林肯號去年11月21日離開聖地牙哥母港，之後被調往中東支援美軍對伊朗戰爭的軍事行動。艦上水兵原預計此次部署為期6個月。林肯號僅在12月中旬停靠關島一次，此後，在為期9個月的部署期間，林肯號已連續在海上航行超過250天，創下航母不靠港航行時間最長的紀錄。

分析師對航程長度和船舶速度分析，並回顧類似的航程預估，如果航程中沒有任何意外變化，林肯號很可能在4到5周內返回美國。林肯號返回聖地牙哥後，很可能會被安置在華盛頓州布雷默頓的基薩普海軍基地。