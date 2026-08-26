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日本永居申請費暴漲19倍 從1萬變20萬日圓 新制10月上路

編譯中心／綜合25日電
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文章重點整理：

  • 重點一：日本調漲外國人居留手續費，10月起新制上路。
  • 重點二：永居申請費從1萬日圓暴增19倍至20萬日圓。
  • 重點三：部分弱勢與難民申請者可減免，但門檻相當嚴格。

日本政府25日正式決定調漲外國人居留手續費金額。變更居留資格或更新居留期間，將漲到1萬日圓到7.5萬日圓不等；申請日本永久居留權則從現行的1萬日圓（約63美元），暴漲19倍至20萬日圓（約1256美元）。新制度預計10月正式上路。

日本時事通信社、每日新聞報導，外國人居留資格的變更與更新手續，現行費用一律為6000日圓（約38美元）。

報導指出，此次費用調漲已納入5月通過的「出入國管理及難民認定法」修正案中。根據政令規定，居留的時間越長，規費就越貴。

若在窗口臨櫃申請居留資格變更或更新，許可期間為3個月以下者費用為1萬日圓、1年者為3.3萬日圓、3年以上未滿5年者為6.4萬日圓、5年以上則為7.5萬日圓。

此外，針對可享有手續費減免的對象範圍，日本政府在徵詢民眾意見後，已修正並擴大適用範圍。

針對意見徵詢中提出「單親撫養子女的外國人往往經濟較為困難」等意見，日本出入國在留管理廳決定做出微調，將「獨自監護、養育日本人或特別永住者之子女，且變更居留資格為『特定活動』的生活困難者」，新列入手續費減免對象。

此外，有鑑於本次規費調漲幅度極大，日本出入國在留管理廳7月時同步公布規定減免對象草案，規定須同時符合以下2項要件始得減免：「生活困窮程度與『生活保護法』規定的『要保護者』相當」、「具備人道考量之必要」。

這項標準導致約9成的難民認定申請者無法適用減免。

日本政府表示，調漲所增加的收入將用於出入國管理相關開支及日本語學習計畫等事務。法務大臣平口洋於記者會上表示：「調漲在留手續費是為了實施打造有序共生社會的相關政策，具有重要意義。」

精華 FAQ

  • 居留資格變更或更新費用依期間提高至1萬到7.5萬日圓不等，若申請永久居留權，費用則從1萬日圓大幅調升為20萬日圓，新制預計10月上路。

  • 政府表示，調漲後增加的收入將用於出入國管理相關開支，以及日本語學習計畫等政策事務，法務大臣也稱此舉有助打造有序共生社會。

  • 新納入減免者包括獨自監護日本人或特別永住者子女、且變更為特定活動的生活困難者；但減免門檻要求接近生活保護標準，約9成難民申請者因此不符資格。

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