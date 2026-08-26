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龍捲風襲法 毀300屋39人傷 災民心有餘悸：像死神降臨

編譯中心／綜合25日電
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法國西南部奧德省一座村莊24日深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損、39人受傷。（...
法國西南部奧德省一座村莊24日深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損、39人受傷。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國奧德省波馬村深夜遭龍捲風襲擊，造成39人受傷。
  • 重點二：災情波及約300棟房屋，全村居民已被撤離安置。
  • 重點三：當地仍有1400戶停電，災民形容災難像死神降臨。

法國西南部奧德省（Aude）一座村莊24日深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損、39人受傷，當局形容，這是一次罕見且令人痛苦難忘的事件。

路透報導，官員表示，遇襲的波馬村（Pomas）有2人傷勢嚴重，約300棟房屋受損。目前全村居民已被撤離，當局正在檢查住家是否仍適合居住。

未提供姓氏的波馬村居民塞維琳（Severine）25日站在已被龍捲風夷平的住家前，對BFM電視台表示：「那一刻就像死神降臨一樣。」

她說自己的家人在災難來襲時擠進車內，龍捲風使車子劇烈搖晃，後來他們狂踩油門才成功逃生。

塞維琳表示：「我們只能逃，這是求生本能。」一旁的人們幫忙這個4口之家在廢墟中翻找，看看還能搶救什麼東西。

路透查證後的社群媒體畫面也顯示，24日深夜，附近的韋爾澤耶村（Verzeille）上空可見龍捲風盤旋，路徑上有不少住家的窗戶被吹碎。

這場龍捲風發生時，法國南部多地的天氣型態已從強烈熱浪轉為雷雨。

官員表示，今天上午，當地仍有1400個家戶停電。

法國每年可能發生數十起龍捲風，但遠低於美國每年記錄到的逾千起。根據法國國家氣象局，法國龍捲風通常也較為溫和。

法國西南部奧德省一座村莊24日深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損。（路透）
法國西南部奧德省一座村莊24日深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損。（路透）

精華 FAQ

  • 法國西南部奧德省的波馬村在24日深夜遭龍捲風襲擊，當地房屋受損嚴重，居民也因安全考量被全面撤離，後續持續檢查是否仍適合居住。

  • 這場龍捲風造成39人受傷，其中2人傷勢嚴重，並毀損約300棟房屋。災後村民撤離，部分住家被夷平，許多家庭只能在廢墟中尋找可搶救物品。

  • 災民形容龍捲風來臨時像死神降臨，只能立刻逃生；當局則表示這是罕見且令人痛苦難忘的事件，且當地上午仍有1400個家戶停電，救援與修復仍在進行。

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