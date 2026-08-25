俄軍無人機驚見Nvidia迷你電腦 紐時曝AI自主獵殺目標 無真人參與

輝達logo。（路透）

紐約時報24日報導，烏克蘭 鑑識人員在俄軍無人機 殘骸中發現輝達（Nvidia）迷你電腦Jetson Orin，分析顯示，俄軍利用這款電腦打造全自主人工智慧「獵殺」系統，讓無人機自行搜尋、辨識並決定是否攻擊目標，無須真人操作員最後確認，凸顯AI在戰場上的運用又進一步。

烏克蘭國內情報機構向紐時記者展示2套這類導引系統，當中均有受損但仍可辨識的Jetson Orin零組件。烏方表示，俄軍5月至7月在札波羅熱將這類全自主AI無人機投入實戰測試，其中一架7月6日發動攻擊，造成3人死亡。

防空官員及鑑識專家檢查殘骸指出，無人機上的Jetson Orin已接受訓練，能辨識包括加油站在內的多種潛在目標。

紐時指出，早期的AI導引無人機仍由真人操作員選定並確認攻擊目標，AI只在飛行的最後數百碼接手導引，使無人機即使遭到無線電訊號干擾，仍能自行飛向已確認的目標。

但根據烏克蘭調查人員對晶片的分析，俄軍在札波羅熱測試的無人機，已完全交由Jetson Orin決定是否發動攻擊。紅十字會及其他人權團體反對允許電腦自行搜尋並攻擊目標。

烏克蘭國防情報機構8月曾表示，在一款名為S-71M「單色」（Monochrome）的新型俄國飛彈上，也發現輝達Jetson電腦。烏方研判，Jetson系統可能同樣被用於AI導引。

輝達回應，俄國無人機上發現的Jetson Orin，是出售給學生、開發人員及新創公司的消費級產品，原本設計用於民用機器人、機器視覺等各種用途，並非為軍事應用而開發。

輝達強調，公司並未在俄國販售Jetson系列電腦，但這些裝置可在轉售市場上取得，一旦經由這類二手管道交易，公司幾乎無法追蹤產品流向。目前仍不清楚俄軍如何取得這些電腦。美國政府限制向俄國出口可供軍事用途使用的產品。

烏方發現的電路板上印有「中國製造」字樣，輝達晶片則安裝在這塊電路板上。不過，僅憑這項標示無法判定整套系統的來源或進入俄羅斯的管道。

輝達將Jetson系列稱為「全球效能最強大的嵌入式AI電腦」。這類裝置可執行利用大量資料訓練而成的應用程式，不必由人類逐項編寫辨識規則。

Jetson原本主要用於民間產業。輝達舉例，日本製造商武藏精密工業曾利用Jetson電腦辨識車輛變速箱的焊接及其他瑕疵，以取代從事重複、壓力大且較乏味工作的人工檢驗員。如今同一類民用技術卻被發現在俄國自主攻擊武器上，凸顯消費級AI產品經由轉售市場流入戰場後，幾乎難以追蹤與管制。