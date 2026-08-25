新加坡育兒補貼明年上路 每人5.5萬美元 17歲前分階發放

新加坡推出新的生育獎助計畫，每名子女至17歲前累計可獲7萬星元補助。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新加坡將改採每胎同額育兒補貼，不再依胎次多寡遞增。

新加坡將改採每胎同額育兒補貼，不再依胎次多寡遞增。 重點二： 每名公民孩童自出生至17歲，累計可獲近7萬元支持。

每名公民孩童自出生至17歲，累計可獲近7萬元支持。 重點三：政府盼以加碼育兒與住房、假期補助，挽救創新低生育率。

新加坡 政府將對育兒補助大加碼，更動原本生愈多、補貼愈多的方案，改為無論是第幾胎，每名新生兒將可獲得近7萬元（星元，下同，約5.5萬美元）的補助，以在成長期間持續提供支援，挽救節節下滑的生育率。新方案自2027年4月1日起實行，採17歲前分階段發放。

綜合外媒報導，新加坡總理黃循財23日在一年一度的國慶群眾大會演說，宣布總額6.2萬元的「新加坡養兒育女配套」，包括1萬元現金誕生禮，將在孩子出生後12個月內分兩次發放；另從孩子1歲起至16歲止，每年發放2000元的養兒育女補助，16年合計3.2萬元。

當局也將提供5000元的兒童培育戶頭（CDA）起步津貼，而家長每存入1元，政府也將存入1元，當局補貼上限為5000元。該戶頭也將延長使用期，從現行的12歲延至16歲，好讓家長有更多時間利用存款支付育兒開銷，並善用政府配對填補來累積存款。

孩子滿17歲時，政府還會向其中學後延續教育戶頭（PSEA）加碼存入1萬元，以協助支應高等教育費用。政府也將延續現有福利，包括孩子出生時自動獲得的5000元「新生兒保健儲蓄金」，及小學至中學階段，政府累計發放總額約2500元的教育儲蓄。

所有項目相加，每名具公民身分的新加坡孩童，從出生至17歲，累計將可獲得近7萬元的直接財務支持，而2027年4月1日及之後出生的孩童，可完整適用新制。

新制也將擴大育兒假補助，育有較多子女的家庭將獲得更多支援，政府也會替雇主承擔更多成本。此外，政府也將協助有子女的家庭更容易透過補貼住宅制度購買首套房屋。

人口略超600萬的新加坡，去年總生育率降至該國史上最低的每名婦女生育0.87名子女，遠不如2024年的0.97，逐漸逼近南韓全球最低的0.8。人口學家認為，在不考慮淨移民的情況下，總生育率須達2.1才能維持人口穩定。

黃循財也表示，「如果我們只仰賴出生人口，公民人口就會萎縮，人口老化速度也會更快」，因此，政府將維持長久以來的政策，以移民充實國內人口。不過，這項立場並非一直受到公民歡迎。