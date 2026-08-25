韓總統李在明支持率40.2%新低 連6周下跌 2大族群不挺

根據韓國24日公布的民調，總統李在明支持率降至40.2%新低，也是連續第六周下滑；圖為李在明21日在總統府青瓦台出席執政以來的首次會議，討論政府各部門共同努力根除腐敗。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李在明支持率降至40.2%新低，並連續6周下滑。

李在明支持率降至40.2%新低，並連續6周下滑。 重點二： 龍山公園社宅爭議與司法對立，拖累政府施政評價。

龍山公園社宅爭議與司法對立，拖累政府施政評價。 重點三：民調顯示保守派與70歲以上長者對其支持明顯下滑。

根據24日公布的民調 ，南韓 總統李在明 支持率降至40.2%的新低，也是連續第六周下滑。

韓聯社報導，這項由民意調查機構Realmeter受「能源經濟新聞」委託，於18日到21日對2026名選民進行的民調顯示，李在明支持率比前一周下降2.8個百分點。調查顯示，56.9%受訪者對李在明施政表現給出否定評價，比前一周上升2.8%個百分點。

Realmeter指出，李在明最近支持度下滑，原因包括民眾對政府住宅政策的不信任度增加，特別是近期在首爾市中心龍山公園興建社宅提議引發爭議。李在明政府主張開發龍山公園興建社宅，首爾市長吳世勳反對，認為此舉違法破壞大型綠地，而且當地原本長期作為美軍基地，土壤淨化成本高昂。

此外，最高法院院長曹喜大日前未與總統府青瓦台協商，就以書面方式向李在明推薦兩名新任大法官提名人，引發最高院和青瓦台對立。最高法院院長通常會先協調再向總統推薦人選，由前總統尹錫悅提名上任的曹喜大這次做法遭執政黨共同民主黨痛批，在野黨國民力量則以司法獨立為由支持曹喜大，朝野又爆發嚴重對立，影響李在明聲望。

Realmeter也指出，韓美縮減軍演規模引發安全疑慮也是原因之一，李在明在保守派選民與70歲以上長者中的支持率出現下滑。這份民調是在20到21日針對1009名18歲以上民眾進行，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

在Realmeter進行的另一項民調中，執政黨共同民主黨支持率比上周下滑6個百分點，降至41.9%；最大在野黨國民力量黨支持率則上升4.5個百分點，來到37.6%。

另據韓媒報導，南韓總統李在明自2025年6月就任至今，已於首爾龍山區漢南洞總統官邸居住超過1年，日常需往返青瓦台處理公務。雖然李在明於去年12月底已進駐青瓦台辦公，但對應的官邸翻新工程至今已持續超過1年，進度落後原定計劃。

青瓦台官員曾於去年12月底透露「總統官邸最遲將於今年上半年遷入」，惟截至今年8月工程仍未竣工，李在明總統及其夫人何時正式遷入成為外界關注焦點。

報導指出，今次翻新工程的規模、工期及預算均超出最初預期，青瓦台內部亦就此展開相當長時間的討論。執政黨官員表示，據了解青瓦台總統官邸受損程度嚴重，導致翻修工作難以順利進行。