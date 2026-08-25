日相高市民調50.2%探底 二戰談話未提「反省」反應兩極

8月15日在日本東京舉行的全國戰爭死難者紀念儀式上，日相高市早苗（左）發表講話，天皇德仁（右二）和皇后雅子（右）聆聽；高市未使用歷任首相常用的「反省」一詞，受到關注。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高市內閣支持率降至50.2%，續創上台以來新低。

高市內閣支持率降至50.2%，續創上台以來新低。 重點二： 民眾支持消費稅減稅，但七成以上憂心財政惡化。

民眾支持消費稅減稅，但七成以上憂心財政惡化。 重點三：未提反省與靖國遙拜引發兩極反應，北韓強烈批評。

日本 共同社最新民調 顯示，首相高市早苗 內閣支持率為50.2%，較上月下降3.5個百分點，創高市上台以來新低，也是高市支持度自3月以來連續第6個月下滑；不支持率則為33.9%，較上次微升0.2個百分點。民眾主要憂心消費稅減稅導致財政問題，對高市在二戰投降日談話中未使用「反省」一詞，民眾也反應兩極。

這項22、23日進行的全國電話民調顯示，針對政府決定實施消費稅減稅，明年4月將食品飲料稅率由8% 降至1%，52.7%表示贊成，43.1%表示反對，但對於是否憂心此舉影響日本財政狀況，回答「感到擔憂」及「一定程度上感到擔憂」者合計達71.7%。

調查也顯示，民眾對高市政府人事安排存在疑慮。多家日媒報導，高市考慮下月進行內閣改組及自民黨高層人事調整，若起用曾因自民黨派系政治獻金回扣事件受到處分的議員擔任重要職務，73.8%受訪者表示反對。

高市在8月15日日本二戰戰敗投降81周年當天的言行，也受到關注。她出席全國戰歿者追悼式致詞中，未使用歷任首相常用的「反省」一詞，共同社調查顯示，47.8%的受訪者表示肯定，42.6%不予肯定。

日本民眾對這個問題的意見，與年齡明顯相關。調查顯示，對於高市未使用「反省」一詞，60歲以上民眾「不予肯定」的比率達58.9%，中年族群（40至59歲）33.9%，年輕族群（39歲以下）只有27.9%不予肯定。

至於「給予肯定」的比率，60歲以上為33.3%，中年族群為55.2%，年輕族群為61.3%。

高市當天未親自參拜靖國神社，而是在參加追悼式時從日本武道館停車場朝靖國神社方向「遙拜」。對此做法，44%表示「很好」，26.7%認為應前往參拜，22.1%認為連遙拜也不應該。

在政府應對熊本地震方面，64.3%的受訪者表示肯定或一定程度肯定，29.7%表示不予肯定或不太肯定。

政黨支持率方面，自民黨以34.9%居首；國民民主黨、參政黨及日本維新會的支持率都在6%左右，立憲民主黨則為4.8%。

另外，北韓「朝鮮中央通訊社」24日發表文章，批評高市早苗在終戰紀念日朝靖國神社遙拜一事，表示這樣的行為是「對人類期盼世界和平願望的重大挑戰」。

日本讀賣新聞報導，除了日相高市早苗，朝鮮中央通訊社也批評防衛大臣小泉進次郎等人共同參拜的舉動。

文章指出，日本首相進行遙拜的意涵非同小可，並結合日本修改「防衛裝備移轉三原則」等政策，批評這是「過往政權未曾見過、極其危險的軍事動向」。

此外，北韓也採取與中國相同的立場，指日本強化防衛力的作法是「新型軍國主義」，並主張「新軍國主義的風暴，將成為這個島國滅亡的風暴」。