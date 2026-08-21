南韓為了2目的「首測」北極航線 須與俄合作惹西方不安
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南韓22日將啟航一艘前往歐洲的貨櫃船，經由北極航線進行測試，評估因海冰融化而開通的航線是否具備商業可行性。不過，由於這次航程需要俄羅斯協助，也可能因此與西方盟友產生摩擦。
路透報導，若航程順利完成，將是南韓首次透過北極航線進行通往歐洲的商業航行，讓南韓與中國、俄羅斯並列少數曾測試或營運這條航線貨運服務的國家。
南韓泛星海運集團（PanStar）指出，這艘PanStar Acro貨櫃船將從釜山港向北航行，途中停靠英國費利克斯托、荷蘭鹿特丹及波蘭格但斯克，之後返航，全程預計耗時40至45天。
一名泛星海運集團幹部表示：「這趟航程約在9月進行，屆時北極海冰處於全年最低水準，因此可以進行相對安全的航行。」由於這名幹部未獲授權接受媒體採訪，因此要求匿名。
南韓總統李在明已將北極航運列為優先事項。南韓官員表示，這條航線有助於將東南部港市釜山打造為全球海運樞紐，並以2030年前將北極航線發展為固定貿易航線為目標。
不過，西方外交官對這項計畫感到不滿，因為南韓必須與俄羅斯協商並取得相關許可，才能讓船隻完成這次航程。
一名歐洲外交官說：「我們希望孤立俄羅斯，而不是與俄羅斯接觸。」他以俄羅斯入侵烏克蘭為由，表示西方已將相關疑慮傳達給韓方。
北極航運專家表示，如果南韓貨櫃船在航程中遇到問題，例如被困在海冰中需要俄羅斯協助，南韓可能面臨違反制裁措施的風險。
全球暖化導致北極海冰加速融化，使得今年夏季測試被稱為「北方海路」（Northern Sea Route，NSR）的航線變得更加可行。
隨著這條航線的船舶流量增加，挪威追蹤機構「高北物流中心」（Centre for High North Logistics）指出，去年共有88艘船舶經由北方海路航行103次，高於2024年的97次及2022年的43次，主要是來自俄羅斯與中國等國家。
南韓海洋水產部表示，與傳統的蘇伊士運河航線相比，北極航線最多可縮短35%航程，同時減少燃料消耗。
前海軍軍官崔惠元（Hyewon Choi，音譯）去年在「海洋政策研究」（Ocean Policy Research）期刊發表的研究中指出，北極航線的單位運費受到船舶尺寸限制、保險費用等影響而增加。
她表示，「我們無法全年使用北方海路」，只有在海冰融化的夏季3個月期間，貨櫃船才可以使用這條航線。
泛星海運集團幹部表示，中國已設法搶占這條航線的先行優勢，因此南韓更有必要盡快展開行動。
主要是評估北極航線在海冰融化後是否具備商業可行性，並藉此縮短往返歐洲的運輸時間，同時為釜山爭取成為區域海運樞紐鋪路。 因為航程需要俄羅斯協助與相關許可，若船隻途中受困海冰還可能求助俄方，這使西方擔心南韓在制裁俄羅斯的立場上出現風險。 北極航線相較蘇伊士運河可最多縮短35%航程並減少燃料消耗，但船舶尺寸、保險費與僅能在夏季約3個月通行的限制，仍讓成本偏高。
精華 FAQ
主要是評估北極航線在海冰融化後是否具備商業可行性，並藉此縮短往返歐洲的運輸時間，同時為釜山爭取成為區域海運樞紐鋪路。
因為航程需要俄羅斯協助與相關許可，若船隻途中受困海冰還可能求助俄方，這使西方擔心南韓在制裁俄羅斯的立場上出現風險。
北極航線相較蘇伊士運河可最多縮短35%航程並減少燃料消耗，但船舶尺寸、保險費與僅能在夏季約3個月通行的限制，仍讓成本偏高。
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