我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

韓防長估平壤最多擁120核彈頭 打臉川普57枚說法

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓防部長20日表示，估計北韓擁有80至120枚核彈頭，直言與美方數字似乎有些不...
南韓防部長20日表示，估計北韓擁有80至120枚核彈頭，直言與美方數字似乎有些不同；圖為 2025年1月29日，北韓領導人金正恩參觀核子原料生產基地和核武研究院。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓防長稱北韓核彈頭約80至120枚，高於川普所稱57枚。
  • 重點二：安圭伯強調核彈數難精確估算，首爾也不正式承認北韓是核武國家。
  • 重點三：川普欲重啟對北韓接觸，金與正卻批評縮減軍演只是首爾的現世報。

南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）20日指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈頭，這個數字明顯高於美國總統川普日前所稱北韓擁有57枚核武器。

路透報導，安圭伯告訴國會議員，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也強調，很難確定確切數量。當被問及川普前一天所說北韓領導人金正恩擁有57枚「非常強大的核武器」時，安圭伯表示：「這些數字似乎有些不同。」

南韓長期避免公開披露北韓核武庫的詳細估算數字，並基於支持北韓去核化的長期政策，不正式承認北韓是核武國家。

當被問及南韓政府是否承認北韓已成為核武國家時，安圭伯重申這項立場。他說：「我們不能正式承認這一點。」

至於川普提及57枚核彈頭是否代表美國已承認北韓的核武國家地位，安圭伯也拒絕評論，表示南韓國防部長不適合對美國總統的談話置評。

安圭伯發表上述談話之際，川普正試圖在下令縮減美韓聯合軍事演習後，重新與金正恩接觸。川普先前形容這些軍演對北韓而言具有「敵意」。

北韓對這項調整反應冷淡。金正恩的妹妹金與正否認平壤會將縮減軍演視為具有實質意義的善意舉動，並表示不知道川普與金正恩近期是否接觸。不過，她形容兩國領導人之間的個人關係「非常好」。

川普預期今年稍晚與金正恩會面，可能重啟2018、2019年一連串史無前例峰會後陷入停滯的外交談判。

當時雙方因制裁解除及北韓核武計畫等問題無法達成共識，外交進程最終陷入停頓。

另一方面，外媒披露北韓20日發射飛彈的數小時後，北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正表示，美國縮短與南韓舉行聯合軍演的規模，這是首爾的「現世報」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金與正發布聲明說：「這起突如其來的變故，分明是首爾盲信主子，奉行不切實際且過時的幻想和安全觀念所造成。這就是你們口中的因果報應。」她指出南韓與美國之間存在「主從關係」。

金與正指責南韓官員「妄圖扭轉這個區域的勢力格局…他們對美國抱持堅定信念，導致雙眼被蒙蔽」，更批南韓「自食其果」。

南韓總統李在明一向主張強化南韓本土國防，降低首爾對美國軍事的依賴。他昨天表示將「盡最大努力」支持川普與北韓的和平努力。

金與正20日嘲諷李在明玩弄「兩面手法」，一方面討好華府，另一方面追求「獨立自主的國防」。

她強調，美國的軍事支持「不再是免費的，「首爾應該意識到身為『傀儡』不可避免的命運」。

精華 FAQ

  • 安圭伯表示，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也坦言難以掌握精確數字。這個估算明顯高於川普前一天提到的57枚。

  • 安圭伯重申，南韓基於長期支持北韓去核化的政策，不會正式承認北韓是核武國家。他也拒絕評論川普的說法是否代表美國改變立場。

  • 金與正批評縮減軍演並非真正善意，還嘲諷首爾盲信美國、陷入傀儡命運。她也指稱李在明兩面手法，顯示北韓對重啟對話仍相當冷淡。

平壤 核彈 川普

上一則

哈利為何此時搬回英國？八卦小報興奮熱烈揣測

下一則

數天前才知情…英王傳樂見哈梅一家返英 但也明確畫下紅線

延伸閱讀

川普縮減美韓軍演規模 金與正稱首爾遭遇「現世報」

川普縮減美韓軍演規模 金與正稱首爾遭遇「現世報」
川普稱年內打算會晤金正恩 金與正：我完全不知情

川普稱年內打算會晤金正恩 金與正：我完全不知情
川普預計今年見金正恩：北韓有57枚強大核武

川普預計今年見金正恩：北韓有57枚強大核武
川普批李在明不肯協防荷莫茲海峽 稱北韓擁核就要跟金正恩相處融洽

川普批李在明不肯協防荷莫茲海峽 稱北韓擁核就要跟金正恩相處融洽

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...