韓防長估平壤最多擁120核彈頭 打臉川普57枚說法
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南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）20日指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈頭，這個數字明顯高於美國總統川普日前所稱北韓擁有57枚核武器。
路透報導，安圭伯告訴國會議員，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也強調，很難確定確切數量。當被問及川普前一天所說北韓領導人金正恩擁有57枚「非常強大的核武器」時，安圭伯表示：「這些數字似乎有些不同。」
南韓長期避免公開披露北韓核武庫的詳細估算數字，並基於支持北韓去核化的長期政策，不正式承認北韓是核武國家。
當被問及南韓政府是否承認北韓已成為核武國家時，安圭伯重申這項立場。他說：「我們不能正式承認這一點。」
至於川普提及57枚核彈頭是否代表美國已承認北韓的核武國家地位，安圭伯也拒絕評論，表示南韓國防部長不適合對美國總統的談話置評。
安圭伯發表上述談話之際，川普正試圖在下令縮減美韓聯合軍事演習後，重新與金正恩接觸。川普先前形容這些軍演對北韓而言具有「敵意」。
北韓對這項調整反應冷淡。金正恩的妹妹金與正否認平壤會將縮減軍演視為具有實質意義的善意舉動，並表示不知道川普與金正恩近期是否接觸。不過，她形容兩國領導人之間的個人關係「非常好」。
川普預期今年稍晚與金正恩會面，可能重啟2018、2019年一連串史無前例峰會後陷入停滯的外交談判。
當時雙方因制裁解除及北韓核武計畫等問題無法達成共識，外交進程最終陷入停頓。
另一方面，外媒披露北韓20日發射飛彈的數小時後，北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正表示，美國縮短與南韓舉行聯合軍演的規模，這是首爾的「現世報」。
北韓中央通信社（KCNA）報導，金與正發布聲明說：「這起突如其來的變故，分明是首爾盲信主子，奉行不切實際且過時的幻想和安全觀念所造成。這就是你們口中的因果報應。」她指出南韓與美國之間存在「主從關係」。
金與正指責南韓官員「妄圖扭轉這個區域的勢力格局…他們對美國抱持堅定信念，導致雙眼被蒙蔽」，更批南韓「自食其果」。
南韓總統李在明一向主張強化南韓本土國防，降低首爾對美國軍事的依賴。他昨天表示將「盡最大努力」支持川普與北韓的和平努力。
金與正20日嘲諷李在明玩弄「兩面手法」，一方面討好華府，另一方面追求「獨立自主的國防」。
她強調，美國的軍事支持「不再是免費的，「首爾應該意識到身為『傀儡』不可避免的命運」。
安圭伯表示，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也坦言難以掌握精確數字。這個估算明顯高於川普前一天提到的57枚。 安圭伯重申，南韓基於長期支持北韓去核化的政策，不會正式承認北韓是核武國家。他也拒絕評論川普的說法是否代表美國改變立場。 金與正批評縮減軍演並非真正善意，還嘲諷首爾盲信美國、陷入傀儡命運。她也指稱李在明兩面手法，顯示北韓對重啟對話仍相當冷淡。
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安圭伯表示，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也坦言難以掌握精確數字。這個估算明顯高於川普前一天提到的57枚。
安圭伯重申，南韓基於長期支持北韓去核化的政策，不會正式承認北韓是核武國家。他也拒絕評論川普的說法是否代表美國改變立場。
金與正批評縮減軍演並非真正善意，還嘲諷首爾盲信美國、陷入傀儡命運。她也指稱李在明兩面手法，顯示北韓對重啟對話仍相當冷淡。
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