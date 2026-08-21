韓防長估平壤最多擁120核彈頭 打臉川普57枚說法

南韓防部長20日表示，估計北韓擁有80至120枚核彈頭，直言與美方數字似乎有些不同；圖為 2025年1月29日，北韓領導人金正恩參觀核子原料生產基地和核武研究院。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南韓防長稱北韓核彈頭約80至120枚，高於川普所稱57枚。

南韓防長稱北韓核彈頭約80至120枚，高於川普所稱57枚。 重點二： 安圭伯強調核彈數難精確估算，首爾也不正式承認北韓是核武國家。

安圭伯強調核彈數難精確估算，首爾也不正式承認北韓是核武國家。 重點三：川普欲重啟對北韓接觸，金與正卻批評縮減軍演只是首爾的現世報。

南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）20日指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈 頭，這個數字明顯高於美國總統川普 日前所稱北韓擁有57枚核武器。

路透報導，安圭伯告訴國會議員，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也強調，很難確定確切數量。當被問及川普前一天所說北韓領導人金正恩擁有57枚「非常強大的核武器」時，安圭伯表示：「這些數字似乎有些不同。」

南韓長期避免公開披露北韓核武庫的詳細估算數字，並基於支持北韓去核化的長期政策，不正式承認北韓是核武國家。

當被問及南韓政府是否承認北韓已成為核武國家時，安圭伯重申這項立場。他說：「我們不能正式承認這一點。」

至於川普提及57枚核彈頭是否代表美國已承認北韓的核武國家地位，安圭伯也拒絕評論，表示南韓國防部長不適合對美國總統的談話置評。

安圭伯發表上述談話之際，川普正試圖在下令縮減美韓聯合軍事演習後，重新與金正恩接觸。川普先前形容這些軍演對北韓而言具有「敵意」。

北韓對這項調整反應冷淡。金正恩的妹妹金與正否認平壤 會將縮減軍演視為具有實質意義的善意舉動，並表示不知道川普與金正恩近期是否接觸。不過，她形容兩國領導人之間的個人關係「非常好」。

川普預期今年稍晚與金正恩會面，可能重啟2018、2019年一連串史無前例峰會後陷入停滯的外交談判。

當時雙方因制裁解除及北韓核武計畫等問題無法達成共識，外交進程最終陷入停頓。

另一方面，外媒披露北韓20日發射飛彈的數小時後，北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正表示，美國縮短與南韓舉行聯合軍演的規模，這是首爾的「現世報」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金與正發布聲明說：「這起突如其來的變故，分明是首爾盲信主子，奉行不切實際且過時的幻想和安全觀念所造成。這就是你們口中的因果報應。」她指出南韓與美國之間存在「主從關係」。

金與正指責南韓官員「妄圖扭轉這個區域的勢力格局…他們對美國抱持堅定信念，導致雙眼被蒙蔽」，更批南韓「自食其果」。

南韓總統李在明一向主張強化南韓本土國防，降低首爾對美國軍事的依賴。他昨天表示將「盡最大努力」支持川普與北韓的和平努力。

金與正20日嘲諷李在明玩弄「兩面手法」，一方面討好華府，另一方面追求「獨立自主的國防」。

她強調，美國的軍事支持「不再是免費的，「首爾應該意識到身為『傀儡』不可避免的命運」。