林肯號長期部署遭批 華盛頓號抵中東 太平洋暫無美航艦

「華盛頓號」航艦已抵達中東，預備接替「林肯號」；圖為「華盛頓號」檔案照。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華盛頓號航艦已抵達中東，準備接替長期部署的林肯號。

華盛頓號航艦已抵達中東，準備接替長期部署的林肯號。 重點二： 林肯號部署超過250天未靠港，艦上生活與心理壓力引發關切。

林肯號部署超過250天未靠港，艦上生活與心理壓力引發關切。 重點三：美國太平洋地區暫無航艦部署，反映兵力調度與戰略重心變化。

美國「林肯 號」航艦長期部署引發外界關切後，美媒20日報導，「華盛頓號」航艦已抵達中東，預備接替「林肯號」；這項調動使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。

美軍中央司令部20日在社群媒體 平台X發文表示，「華盛頓號」航艦打擊群已於19日抵達其戰區，現正依照表定部署在中東執行任務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「華盛頓號」將接替「林肯號」。由於伊朗戰爭延燒，「林肯號」一直處於延長部署的狀態，傳出艦上官兵心理健康狀況惡化的消息後，引發國會議員和軍眷關切。

3名美國官員向CNN透露，本月稍早，「林肯號」上有一名官兵落海，加劇外界對該艦在創紀錄的部署期間，艦上生活條件與官兵心理健康不斷惡化的擔憂。

「林肯號」在海上部署已超過250天，且有200多天未靠港。華盛頓郵報 報導，艦上傳出新鮮食物短缺、多起水管損壞，以及官兵對沒有明確結束日期的延長部署而感到的挫折感。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）上周登「林肯號」視察後表示，艦上官兵的心理健康是「首要之務」。

一名美國官員上周向CNN表示，華盛頓號航艦打擊群在8月5日結束越南的港口訪問後即啟程前往中東，這次的輪替先前就已規畫好。

CNN指出，這項輪替安排使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。

美聯社先前報導，美國若在接下來一兩個月部署另一艘航艦至太平洋，當地「空窗期」不至於太久。不過，專家指出，這顯示與伊朗作戰已讓部分美國海軍官兵筋疲力竭，也凸顯川普政府持續淡出亞太，將重心轉向西半球。