林肯號長期部署遭批 華盛頓號抵中東 太平洋暫無美航艦
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美國「林肯號」航艦長期部署引發外界關切後，美媒20日報導，「華盛頓號」航艦已抵達中東，預備接替「林肯號」；這項調動使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。
美軍中央司令部20日在社群媒體平台X發文表示，「華盛頓號」航艦打擊群已於19日抵達其戰區，現正依照表定部署在中東執行任務。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，「華盛頓號」將接替「林肯號」。由於伊朗戰爭延燒，「林肯號」一直處於延長部署的狀態，傳出艦上官兵心理健康狀況惡化的消息後，引發國會議員和軍眷關切。
3名美國官員向CNN透露，本月稍早，「林肯號」上有一名官兵落海，加劇外界對該艦在創紀錄的部署期間，艦上生活條件與官兵心理健康不斷惡化的擔憂。
「林肯號」在海上部署已超過250天，且有200多天未靠港。華盛頓郵報報導，艦上傳出新鮮食物短缺、多起水管損壞，以及官兵對沒有明確結束日期的延長部署而感到的挫折感。
美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）上周登「林肯號」視察後表示，艦上官兵的心理健康是「首要之務」。
一名美國官員上周向CNN表示，華盛頓號航艦打擊群在8月5日結束越南的港口訪問後即啟程前往中東，這次的輪替先前就已規畫好。
CNN指出，這項輪替安排使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。
美聯社先前報導，美國若在接下來一兩個月部署另一艘航艦至太平洋，當地「空窗期」不至於太久。不過，專家指出，這顯示與伊朗作戰已讓部分美國海軍官兵筋疲力竭，也凸顯川普政府持續淡出亞太，將重心轉向西半球。
美軍中央司令部表示，華盛頓號航艦打擊群已於19日抵達中東戰區，並依照原定部署執行任務，主要用來接替在當地長期作業的林肯號。 因為林肯號已在海上超過250天、200多天未靠港，還傳出新鮮食物短缺、水管損壞與官兵心理壓力升高，甚至有官兵落海，讓外界擔憂艦上狀況惡化。 華盛頓號轉往中東後，美國在太平洋地區暫時沒有任何航空母艦部署。外界認為，這反映與伊朗相關任務消耗海軍能量，也顯示美方戰略重心偏移。
精華 FAQ
美軍中央司令部表示，華盛頓號航艦打擊群已於19日抵達中東戰區，並依照原定部署執行任務，主要用來接替在當地長期作業的林肯號。
因為林肯號已在海上超過250天、200多天未靠港，還傳出新鮮食物短缺、水管損壞與官兵心理壓力升高，甚至有官兵落海，讓外界擔憂艦上狀況惡化。
華盛頓號轉往中東後，美國在太平洋地區暫時沒有任何航空母艦部署。外界認為，這反映與伊朗相關任務消耗海軍能量，也顯示美方戰略重心偏移。
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