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今年第3起 芬蘭：俄機疑侵犯領空 正進行調查

編譯中心／綜合20日電
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文章重點整理：

  • 重點一：芬蘭國防部懷疑20日稍早有俄羅斯軍機侵犯領空，已展開調查。
  • 重點二：芬蘭今年5月、6月也曾通報疑似俄機闖入，已多次提高警戒。
  • 重點三：俄軍空襲基輔致16死後，歐盟重申援烏並強化反彈道飛彈防衛。

芬蘭國防部20日晚表示，懷疑20日稍早有一架俄羅斯飛機侵犯芬蘭領空。國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）在聲明中表示：「每一件疑似侵犯領空事件都會被嚴肅看待。調查正在進行中。」

中央社引述法新社報導，這類事件在芬蘭已多次發生，該國與俄羅斯共享1340公里長的邊界。今年5月和6月，芬蘭均曾表示，疑有俄國軍機闖進芬蘭領空，當時還召見俄羅斯代辦。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，芬蘭一直保持高度警戒。

俄烏戰爭爆發後，芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，於2023年4月加入北大西洋公約組織（NATO）。

另一方面，俄羅斯19日晚空襲烏克蘭首都基輔，造成至少16人死亡。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）20日重申對於烏克蘭的支持，表示將持續支援烏克蘭，加強反彈道飛彈防衛能力。

俄羅斯19日晚間發射飛彈與無人機對基輔進行猛烈轟炸，造成至少16人死亡，並破壞醫院、學校以及住宅等平民設施。

范德賴恩20日上午在社群平台X發文，重申對烏克蘭的支持。她指出，俄羅斯正在輸掉它發動的戰爭，並且正在針對平民與民用基礎設施進行報復。

范德賴恩表示，讓烏克蘭有能力防止人員傷亡是當務之急，歐盟正在與各成員國及合作夥伴攜手，支援烏克蘭強化反彈道飛彈能力。

歐盟執委會發言人烏杰瓦里（Balazs Ujvari）20日也在記者會表示，歐盟提供烏克蘭的900億歐元（約1051.7億美元）貸款中，已經撥款85億歐元，提供烏克蘭飛彈、無人機及戰鬥機等國防設備。

烏杰瓦里表示，歐盟執委會這幾週以來，一直與烏克蘭官方密切聯繫；日後將根據烏克蘭提出的需求提供軍事裝備。

烏克蘭先前透過美國提供的「愛國者」防空系統抵擋俄國飛彈，但近期嚴重缺乏攔截飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基等官員也呼籲西方盟友增援防空設備。

精華 FAQ

  • 芬蘭國防部表示，20日稍早疑有俄羅斯飛機侵犯領空，目前已正式展開調查。國防部長哈卡寧強調，任何疑似侵犯領空事件都會被嚴肅看待。

  • 因為芬蘭與俄羅斯共有1340公里邊界，相關事件今年已不只一次發生。5月和6月芬蘭都曾指控疑似俄軍機越界，並召見俄羅斯代辦，顯示局勢高度緊張。

  • 范德賴恩重申歐盟將持續支援烏克蘭，並與成員國及合作夥伴合作強化反彈道飛彈能力。歐盟對烏克蘭的900億歐元貸款中，已撥款85億歐元用於軍備。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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