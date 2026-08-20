我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普經濟D-Day致命弱點？專家：伊朗最大靠山是中國 他未必敢動

加州為民眾累積這筆錢逾8億 卻沒有人願意領

劍橋前非裔教授涉抄襲身亡 揭發學者遭任職大學停職

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授阿爾戴14日被發現身亡，享年41歲，生前面臨博士...
劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授阿爾戴14日被發現身亡，享年41歲，生前面臨博士論文部分內容涉嫌抄襲等指控。眾多英國民眾17日參加由「反對種族主義」（Stand Up To Racism）組織舉辦的悼念活動。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劍橋前非裔教授阿爾戴涉抄襲後辭職，近日被發現身亡。
  • 重點二：揭發他抄襲的美國學者科夫納斯，遭根特大學停職調查。
  • 重點三：根特大學稱將評估是否正式紀律處分，並強調反歧視立場。

前英國劍橋大學非裔教授阿爾戴（Jason Arday）在爆出抄襲醜聞辭職後於上週被發現身亡，帶頭指控他剽竊的美國學者今天遭他任職的比利時根特大學停職。

法新社報導，研究人員科夫納斯（Nathan Cofnas）在社群平台X上發文表示：「我剛遭根特大學（Ghent University）停職。他們幾乎肯定會開除我。」科夫納斯自稱是「種族現實主義者」，兩年前曾遭劍橋大學（Cambridge University）解雇。

根特大學在聲明中未直接點名科夫納斯，但表示已對一名捲入這場風波的博士後研究員展開「初步紀律調查」，並作為「預防性措施」將他停職。

阿爾戴於2023年獲聘時，成為劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授，他14日被發現身亡，享年41歲。阿爾戴生前面臨排山倒海而來的指控，包括他的博士論文部分內容涉嫌抄襲，以及誇大他部分的個人生活成就。

阿爾戴在童年時被診斷出自閉症與其他發育障礙，他曾對針對自己的指控提出異議。但他仍於8月5日辭去教職，並在辭呈中寫道，他「已達到任何人合理情況下被預期能承受的極限了」。

與阿爾戴有關的剽竊疑慮最早是在數年前浮現，但當時不了了之，一名記者在遭這名教授揚言將採取法律行動後，便放棄了進一步調查。

然而，科夫納斯上月出面聲稱，他發現阿爾戴著作中有多處抄襲案例，這起案件隨後發酵，在英國與美國引發廣泛媒體報導。

英國媒體與右翼評論員借題發揮，聲稱阿爾戴不公平地受益於多元、平等與共融（diversity, equality and inclusion, DEI）政策。

根特大學表示，目前正在「評估」是否有足夠理由，對此案啟動全面紀律程序。

根特大學在昨天發布的聲明中表示，校方對阿爾戴的死亡感到「震驚」，並「非常嚴肅看待」校內研究人員對這位前教授發表的公開言論。

根特大學校長沙特（Petra De Sutter）與副校長雷納特（Herwig Reynaert）在聲明中指出：「根特大學堅持尊重人的尊嚴，並反對歧視、仇恨與種族主義。」

聲明補充指出：「我們高度重視學術自由以及開放的學術辯論，即使觀點存在爭議。然而，這種自由並非毫無限制。它必須與責任並行，且可能為了保障其他人的權利而受到限制。」

劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授阿爾戴14日被發現身亡，享年41歲，生前面臨博士...
劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授阿爾戴14日被發現身亡，享年41歲，生前面臨博士論文部分內容涉嫌抄襲等指控。眾多英國民眾17日參加由「反對種族主義」（Stand Up To Racism）組織舉辦的悼念活動。(路透)

劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授阿爾戴14日被發現身亡，享年41歲，生前面臨博士...
劍橋大學有史以來最年輕的非裔教授阿爾戴14日被發現身亡，享年41歲，生前面臨博士論文部分內容涉嫌抄襲等指控。眾多英國民眾17日參加由「反對種族主義」（Stand Up To Racism）組織舉辦的悼念活動。(路透)

精華 FAQ

  • 阿爾戴因博士論文涉抄襲與誇大個人經歷等指控備受壓力，於8月5日辭去教職，之後在14日被發現身亡，享年41歲。

  • 美國學者科夫納斯在社群平台表示，自己已被根特大學停職。校方雖未點名，但證實對一名博士後研究員展開初步紀律調查。

  • 根特大學表示對阿爾戴的死亡感到震驚，並強調重視尊嚴、反對歧視與種族主義，同時正在評估是否啟動全面紀律程序。

非裔

上一則

母親不倫姨丈…她驗DNA揭36年家族秘密 表姊是親姊

下一則

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

延伸閱讀

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡
劍橋非裔教授爆抄襲後陳屍家中 英相稱多方面悲劇

劍橋非裔教授爆抄襲後陳屍家中 英相稱多方面悲劇
劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 今天驚傳身亡

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 今天驚傳身亡
抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19

超人氣

更多 >
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來

中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來