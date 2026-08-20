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肯亞觀光飛行變空難 厄瓜多情報首長及美國5公民罹難

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由於天色已暗，加上墜機地點地形複雜，救援行動已暫停。(美聯社)
由於天色已暗，加上墜機地點地形複雜，救援行動已暫停。(美聯社)

官員表示，厄瓜多情報首長與5名美國公民今(19)天在肯亞中部的觀光直升機墜機事故中身亡，機上7人全數罹難。

肯亞民航局（KCAA）指出，這起事故發生於今天上午，當時這架直升機從「洛伊沙巴野生動物保護區」（Loisaba wildlife reserve）起飛，在首都奈洛比（Nairobi）北方的桑布魯郡（Samburu County）墜毀。

肯亞紅十字會下午在社群平台X發布的照片顯示，墜機現場起火燃燒，由於當地地形崎嶇，救援行動困難。

肯亞航空事故調查部門（AAID）主任卡本蓋（Fredrick Kabunge）表示，「直升機上共有7人，包括1名飛行員及6名乘客」，當時這架「直升機載運觀光客進行景觀飛行」，並證實無人生還。

桑布魯郡警方首長恩科羅伊（David Nkoroi）接受法新社詢問時表示，由於天色已暗，加上墜機地點地形複雜，「救援行動已暫停，明天再恢復」。

針對這起事故，厄瓜多交通部長盧克（Roberto Luque）表示，厄瓜多情報首長森西－孔圖吉（Michele Sensi-Contugi）和他的妻子在這次事故中罹難。

盧克在社群媒體X發文說：「今天米凱萊（指森西－孔圖吉）與史蒂芬尼（Stephany）太早離開我們。我的心與他們的家人同在，尤其是他們的孩子與父母。」

現年42歲的森西－孔圖吉曾是商人，2024年獲任命為厄瓜多國家情報中心主任。他與厄瓜多右翼總統諾波亞（Daniel Noboa）關係密切。諾波亞政府正與美國建立緊密合作關係，協助華府重新打擊販毒集團。

美國國務院發言人證實有5名美國公民在這起事故中喪生，但沒有公布死者身分。不過，西班牙語新聞頻道世界電視台（Telemundo）表示，其佛州一名高階主管斯瓦瑞茲（Jose Alberto Suarez）也在事故中身亡。

美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）旗下新聞集團董事長康得（Cesar Conde）與另兩名高階主管發表聲明表示：「得知荷西（指斯瓦瑞茲）在肯亞直升機事故中不幸罹難的消息，我們深感悲痛。」

目前尚未確定墜機原因，肯亞民航局表示正在進行調查。

今年3月，肯亞西部也發生一起直升機墜毀事故，造成6人死亡，其中包括一名國會議員。

精華 FAQ

  • 事故發生於肯亞中部桑布魯郡，直升機自洛伊沙巴野生動物保護區起飛，原本是載運觀光客進行景觀飛行，未料途中墜毀。

  • 罹難者包含厄瓜多情報首長森西－孔圖吉與其妻子，以及5名美國公民；美方未公布身分，但媒體指稱其中一人為佛州高階主管斯瓦瑞茲。

  • 由於天色已暗且地形崎嶇，救援已暫停並將於隔日恢復；肯亞民航局表示正釐清墜機原因，至今尚未確定事故成因。

觀光 美國公民 墜機

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