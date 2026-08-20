成田機場馬航客機引擎竄黑煙畫面曝 跑道緊急關閉

馬來西亞航空客機示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本 成田機場20日上午發生飛機引擎異常事件。一架準備飛往馬來西亞吉隆坡的馬來西亞航空客機，在起飛前被發現左側引擎後方冒出黑煙，隨後停在跑道上。成田機場因此關閉A跑道進行檢查，目前尚未傳出人員受傷。

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NHK、日本新聞網（TBS）報導，當地20日上午10時30分過後（美東時間21時30分），成田機場相關人員通報，看到飛機左側引擎後方冒出疑似黑煙。該飛機為馬來西亞航空89號班機，原定由成田飛往吉隆坡，疑似在起飛前發生引擎故障。

據了解，事發當時機上載有乘客，不過警方表示，截至目前尚未傳出有人受傷，現場黑煙也已經停止。

根據NHK在成田機場的即時畫面，至11時左右，該班機在現場已未見明顯煙霧，周圍則聚集數輛消防與救護車輛。

消防單位目前仍在調查引擎異常及冒煙原因。成田機場公司表示，受事件影響，A跑道自上午10時40分左右起關閉進行檢查。