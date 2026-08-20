川普突喊卡 軍演腰斬提早6天收工 美韓官員事先不知情

一名南韓第52師軍人19日在南韓首爾樂天世界飯店參加韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」反恐演習項目，操作無人機。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普要求縮減美韓乙支自由護盾軍演，時程砍半提前6天結束。

川普要求縮減美韓乙支自由護盾軍演，時程砍半提前6天結束。 重點二： 南韓稱美韓官員事前都不知情，演習中途腰斬創下史無前例。

南韓稱美韓官員事前都不知情，演習中途腰斬創下史無前例。 重點三：北韓對縮減無感，仍批軍演具挑釁性並稱將續行自衛措施。

韓聯社報導，南韓 聯合參謀本部19日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前6天結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普 突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。

美韓原定8月17日至27日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與，以北韓 南侵為假想情境，先進行第一階段演練防禦作戰，再進入第二階段為反攻演練。目前約有2萬8500名美軍駐紮南韓。

南韓聯合參謀本部表示，「應美方提議，決定將演習調整為17日至21日，規模也將微調」，第二階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消，具體內容由韓美雙方協商中。

川普在17日演習開始前突然發文下令「大幅縮減」美韓軍演規模，理由是他與北韓領導人金正恩的關係「非常好」，不希望軍演釋放敵意訊號。川普還批評軍演所費不貲，而且南韓不願加入美國攻打伊朗行動。

南韓外交部長趙顯19日在國會聽證會被議員問到，韓方是否事先得知川普的決定，趙顯說：「我國官員當然不知情，美國政府官員也都事先不知情。我們事前沒有收到任何通知。」

南韓媒體News 1指出，已經開始的美韓聯演中途喊卡，堪稱史無前例。BBC指出，這種前所未有的縮減軍演動作，動搖南韓對美國履行協防承諾的信心，也向日本、台灣等美國區域盟友釋出訊號。

川普17日說，對於他有意重新接觸，金正恩已有正面回應，但川普未透露具體細節。

北韓官媒朝中社19日報導，北韓勞動黨中央總務部長、金正恩胞妹金與正就美韓軍演縮減一事表示，北韓對此「毫無興趣」。她表示軍演即使縮減仍不改其挑釁和攻擊性，若美方試圖將其稱為「善意舉措」，將無法得到預期回應。

對朝美領導人溝通一事，金與正表示「毫不知情」。但她說，金正恩對川普仍有良好回憶和感情，兩人關係極為融洽。

路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普。

北韓中央通信社表示，美韓行動將加劇朝鮮半島及乃至亞太地區的緊張局勢，但未具體說明可能採取的措施。平壤一向譴責美韓軍演具有敵意；華府與首爾則強調，演習屬防禦性質，旨在維持因應北韓軍事威脅的必需戰備。

路透另引述南韓媒體報導，駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）18日拜訪南韓國防部，討論縮減軍演規模的計畫。

北韓官媒譴責美韓聯合軍演；圖為北韓領導人金正恩6月23日出席朝鮮勞動黨第九屆中央委員會第二次全體會議。（路透）