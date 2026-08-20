我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

川普突喊卡 軍演腰斬提早6天收工 美韓官員事先不知情

編譯盧思綸／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名南韓第52師軍人19日在南韓首爾樂天世界飯店參加韓美年度聯合軍演「乙支自由護...
一名南韓第52師軍人19日在南韓首爾樂天世界飯店參加韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」反恐演習項目，操作無人機。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普要求縮減美韓乙支自由護盾軍演，時程砍半提前6天結束。
  • 重點二：南韓稱美韓官員事前都不知情，演習中途腰斬創下史無前例。
  • 重點三：北韓對縮減無感，仍批軍演具挑釁性並稱將續行自衛措施。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部19日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前6天結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。

美韓原定8月17日至27日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與，以北韓南侵為假想情境，先進行第一階段演練防禦作戰，再進入第二階段為反攻演練。目前約有2萬8500名美軍駐紮南韓。

南韓聯合參謀本部表示，「應美方提議，決定將演習調整為17日至21日，規模也將微調」，第二階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消，具體內容由韓美雙方協商中。

川普在17日演習開始前突然發文下令「大幅縮減」美韓軍演規模，理由是他與北韓領導人金正恩的關係「非常好」，不希望軍演釋放敵意訊號。川普還批評軍演所費不貲，而且南韓不願加入美國攻打伊朗行動。

南韓外交部長趙顯19日在國會聽證會被議員問到，韓方是否事先得知川普的決定，趙顯說：「我國官員當然不知情，美國政府官員也都事先不知情。我們事前沒有收到任何通知。」

南韓媒體News 1指出，已經開始的美韓聯演中途喊卡，堪稱史無前例。BBC指出，這種前所未有的縮減軍演動作，動搖南韓對美國履行協防承諾的信心，也向日本、台灣等美國區域盟友釋出訊號。

川普17日說，對於他有意重新接觸，金正恩已有正面回應，但川普未透露具體細節。

北韓官媒朝中社19日報導，北韓勞動黨中央總務部長、金正恩胞妹金與正就美韓軍演縮減一事表示，北韓對此「毫無興趣」。她表示軍演即使縮減仍不改其挑釁和攻擊性，若美方試圖將其稱為「善意舉措」，將無法得到預期回應。

對朝美領導人溝通一事，金與正表示「毫不知情」。但她說，金正恩對川普仍有良好回憶和感情，兩人關係極為融洽。

路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普。

北韓中央通信社表示，美韓行動將加劇朝鮮半島及乃至亞太地區的緊張局勢，但未具體說明可能採取的措施。平壤一向譴責美韓軍演具有敵意；華府與首爾則強調，演習屬防禦性質，旨在維持因應北韓軍事威脅的必需戰備。

路透另引述南韓媒體報導，駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）18日拜訪南韓國防部，討論縮減軍演規模的計畫。

北韓官媒譴責美韓聯合軍演；圖為北韓領導人金正恩6月23日出席朝鮮勞動黨第九屆中央...
北韓官媒譴責美韓聯合軍演；圖為北韓領導人金正恩6月23日出席朝鮮勞動黨第九屆中央委員會第二次全體會議。（路透）

精華 FAQ

  • 報導指出，川普在軍演開始前稱自己與金正恩關係良好，不希望釋放敵意訊號，並批評軍演花費高昂；他同時提到南韓未加入美國攻打伊朗行動，因此決定大幅縮減。

  • 原定8月17日至27日舉行的演習，被改為17日至21日，等於提前6天結束；第二階段反攻北韓南侵的演練，以及部分聯合野外機動訓練都將取消，細節仍在協商。

  • 南韓外交部長趙顯表示，韓美官員事前都不知情，顯示決策相當突然；北韓則稱對縮減「毫無興趣」，認為軍演即使縮減仍具挑釁性，並表示將繼續行使自衛權。

南韓 川普 北韓

上一則

逾8成船舶改走阿曼路線 CNN：伊朗失荷莫茲海峽掌控權

下一則

打臉過去的自己？哈利曾說「享受美國生活」梅根憂英國沒隱私

延伸閱讀

北韓譴責美韓聯合軍演 隻字未提川普

北韓譴責美韓聯合軍演 隻字未提川普
川普一聲令下 美韓軍演確定提早6天收工 取消反攻北韓演練

川普一聲令下 美韓軍演確定提早6天收工 取消反攻北韓演練

南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

南韓軍方說話了 美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗
川普突砍美韓軍演 表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

川普突砍美韓軍演 表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
伊朗資深官員向路透表示，該國已轉變策略，轉守為攻。 路透

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

2026-08-17 09:41

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價