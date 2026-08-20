川普突喊卡 軍演腰斬提早6天收工 美韓官員事先不知情
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韓聯社報導，南韓聯合參謀本部19日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前6天結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。
美韓原定8月17日至27日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與，以北韓南侵為假想情境，先進行第一階段演練防禦作戰，再進入第二階段為反攻演練。目前約有2萬8500名美軍駐紮南韓。
南韓聯合參謀本部表示，「應美方提議，決定將演習調整為17日至21日，規模也將微調」，第二階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消，具體內容由韓美雙方協商中。
川普在17日演習開始前突然發文下令「大幅縮減」美韓軍演規模，理由是他與北韓領導人金正恩的關係「非常好」，不希望軍演釋放敵意訊號。川普還批評軍演所費不貲，而且南韓不願加入美國攻打伊朗行動。
南韓外交部長趙顯19日在國會聽證會被議員問到，韓方是否事先得知川普的決定，趙顯說：「我國官員當然不知情，美國政府官員也都事先不知情。我們事前沒有收到任何通知。」
南韓媒體News 1指出，已經開始的美韓聯演中途喊卡，堪稱史無前例。BBC指出，這種前所未有的縮減軍演動作，動搖南韓對美國履行協防承諾的信心，也向日本、台灣等美國區域盟友釋出訊號。
川普17日說，對於他有意重新接觸，金正恩已有正面回應，但川普未透露具體細節。
北韓官媒朝中社19日報導，北韓勞動黨中央總務部長、金正恩胞妹金與正就美韓軍演縮減一事表示，北韓對此「毫無興趣」。她表示軍演即使縮減仍不改其挑釁和攻擊性，若美方試圖將其稱為「善意舉措」，將無法得到預期回應。
對朝美領導人溝通一事，金與正表示「毫不知情」。但她說，金正恩對川普仍有良好回憶和感情，兩人關係極為融洽。
路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普。
北韓中央通信社表示，美韓行動將加劇朝鮮半島及乃至亞太地區的緊張局勢，但未具體說明可能採取的措施。平壤一向譴責美韓軍演具有敵意；華府與首爾則強調，演習屬防禦性質，旨在維持因應北韓軍事威脅的必需戰備。
路透另引述南韓媒體報導，駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）18日拜訪南韓國防部，討論縮減軍演規模的計畫。
報導指出，川普在軍演開始前稱自己與金正恩關係良好，不希望釋放敵意訊號，並批評軍演花費高昂；他同時提到南韓未加入美國攻打伊朗行動，因此決定大幅縮減。 原定8月17日至27日舉行的演習，被改為17日至21日，等於提前6天結束；第二階段反攻北韓南侵的演練，以及部分聯合野外機動訓練都將取消，細節仍在協商。 南韓外交部長趙顯表示，韓美官員事前都不知情，顯示決策相當突然；北韓則稱對縮減「毫無興趣」，認為軍演即使縮減仍具挑釁性，並表示將繼續行使自衛權。
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報導指出，川普在軍演開始前稱自己與金正恩關係良好，不希望釋放敵意訊號，並批評軍演花費高昂；他同時提到南韓未加入美國攻打伊朗行動，因此決定大幅縮減。
原定8月17日至27日舉行的演習，被改為17日至21日，等於提前6天結束；第二階段反攻北韓南侵的演練，以及部分聯合野外機動訓練都將取消，細節仍在協商。
南韓外交部長趙顯表示，韓美官員事前都不知情，顯示決策相當突然；北韓則稱對縮減「毫無興趣」，認為軍演即使縮減仍具挑釁性，並表示將繼續行使自衛權。
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