「喝完咖啡尿失禁」法國官員遭近250女性指控面試下藥

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國高官遭近250名女性指控面試時下藥。

法國高官遭近250名女性指控面試時下藥。 重點二： 受害者出現失控尿意，部分甚至當場失禁。

受害者出現失控尿意，部分甚至當場失禁。 重點三：內格爾已遭解雇並正因多項罪名接受調查。

法國一名高級文官遭近250名女性指控，在2009年至2018年間涉嫌於面試時對她們下藥，使她們失去對身體的控制，部分女性甚至因此失禁，陷入屈辱處境。

英國廣播公司（BBC）報導，德沃斯（Anaïs de Vos）2011年7月在巴黎應徵法國文化部工作時，當時面試官內格爾（Christian Nègre）親自為她沖泡一杯咖啡 。她平時不喝咖啡，但出於禮貌而接受。

德沃斯表示，咖啡「味道很差」，她只喝了約半杯。面試原本在辦公室進行，但幾分鐘後，內格爾建議到戶外走走。

兩人在巴黎街頭散步時，德沃斯開始感到莫名且無法控制的尿意。她告訴內格爾急需尋找廁所，但內格爾卻指著塞納河一座橋下的儲藏室門，對她說：「妳可以在這裡解決。」

德沃斯說：「我覺得自己像個小孩。我覺得他看我的眼神非常怪異，甚至帶著某種愉悅感。」

她當時覺得「太過怪異」，堅持繼續往前走。兩人走到羅浮宮，她希望使用那裡的廁所，但廁所收費1歐元，而她的皮包留在文化部辦公室，內格爾則表示身上沒有現金。

最後，德沃斯找到一家願意讓她借用廁所的咖啡館。她表示，當時身體已經非常虛弱，走向洗手間時失去控制，尿濕了衣服。

2019年，德沃斯收到警方來信。與警方會面後，她才得知自己可能是內格爾涉嫌在文化部任職面試期間下藥的近200名女性之一。德沃斯認為，這起事件打擊她的自信心，導致她日後選擇較不具野心的職業道路。

德沃斯說：「我很震驚，但我很高興知道自己沒有瘋。那天確實發生了某些事。」

此後，又有數十名疑似受害者浮出水面。

警方認為，內格爾使用利尿劑。這類藥物通常用於治療包括高血壓在內的多種疾病，會使身體產生過量尿液。

法國檢方今年2月發表聲明指出，對內格爾的調查始於2018年6月，當時他被同事當場發現從桌下偷拍一名女性。

內格爾最初被停職，隨後於2019年遭文化部解雇。

檢方表示，內格爾2018年曾向調查人員承認，自己在面試女性求職者期間「讓女性陷入屈辱性的處境」。

現年60多歲的內格爾目前正因涉嫌下藥、侵犯隱私及性侵等罪名接受正式調查，案件尚待審理。BBC透過律師向內格爾尋求評論，但他拒絕置評。