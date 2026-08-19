泰國17歲少女箱屍命案 驗屍證實窒息 澳籍嫌犯最重判死刑

泰國沿海城市芭達雅警方6月27日凌晨在一處鐵路軌道附近，發現17歲少女敦查諾的遺體藏在行李箱內，事後確認死因是窒息。45歲澳洲籍嫌犯卡曼很快被捕，謀殺罪名若成立，可能面臨死刑。（取材自FACEBOOK / SISTER7）

泰國 沿海城市芭達雅警方6月27日凌晨在一處鐵路軌道附近，發現17歲少女敦查諾（Tunchanok Donhomla）裸露遺體藏在行李箱內，事後確認死因是窒息。警方案發後很快逮捕據稱「正準備逃出國」的45歲澳洲 男子卡曼（Simon Peter Carman）。如果謀殺罪名成立，卡曼可能面臨死刑 。

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BBC報導，先前公布的監視器畫面據稱顯示，卡曼在當地時間6月25日凌晨3時34分與敦查諾一起進入一棟公寓。警方聲明指出，當天稍晚，他獨自出現，「提著一個大型行李箱」，把行李箱放到機車上，隨後朝一條鐵路線方向騎去。

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芭達雅市警察局長阿內克（Anek Srathongyoo）19日受訪時表示，敦查諾的驗屍結果「顯示她死於窒息」，雖然腦部也受到一些損傷，但不是死因，可能是在死亡後發生。他說，卡曼棄屍前曾把敦查諾的遺體裝進行李箱移動，遺體上發現的DNA與他相符，認為這些DNA「很可能是在他把她的遺體放進行李箱時留下」。

卡曼被捕後聲稱自己出於自衛，並向警方表示，原本同意支付敦查諾1000泰銖作為性服務費用，但兩人回到他的公寓後，因他只願意支付500泰銖而發生爭執。

阿內克表示，卡曼一開始並未完全否認所有指控，而是承認曾把敦查諾帶出去。即使他之後出庭時不認罪，他仍相信警方已徹底蒐集所有證據、堵住每一個漏洞，足以向法院證明他確實犯下這些罪行。

全案起訴期限是9月18日，警方準備以謀殺、藏匿或移動遺體、綁架15歲以上未滿18歲兒童，以及為猥褻行為帶走15歲以上未滿18歲兒童等4項罪名起訴卡曼，並會在21日前將全案移送檢方。

卡曼在羈押期間錄製的一段影片中，向敦查諾家人傳話說：「對於你們女兒發生的事情，我感到難過。那超出我的控制。」並補充說：「我知道你們會非常難過、傷心。和我一樣。請告訴其他女孩，就是要小心。」

受害人家屬先前告訴澳洲廣播公司，暱稱「Cake」的敦查諾是獨生女，與父親及繼母住在距離芭達雅東北方約480公里的加拉信府（Kalasin）。她曾告訴父母，想和朋友去度假，並於6月16日前往芭達雅。

敦查諾的父親通猜（Thongchai Donhomla）表示，他對女兒的死亡「深感悲痛」。他告訴當地記者：「我女兒沒有母親，所以每當她想要什麼，她都會自己想辦法，而且她也總是幫助我。」

繼母奧拉蒂（Oradee Bussarakum）表示，敦查諾死亡的消息證實了他們的擔憂。她說：「我們很害怕。我們只希望事情不要變成我們所擔心的那樣。現在我們的眼睛都哭腫了。我只希望卡曼被處決。我甚至問警方，我能不能打他，能不能揍他。」