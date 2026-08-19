烏用英製無人機襲俄 俄警告要英付代價 英相嗆：100%挺烏

英國首相柏南回應俄羅斯的警告表示，英國將100%支持烏克蘭對抗俄羅斯，會在危難時並肩作戰。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄方警告英國若供應無人機助烏攻俄將付代價。

俄方警告英國若供應無人機助烏攻俄將付代價。 重點二： 英相柏南強調英國將百分之百支持烏克蘭抗俄。

英相柏南強調英國將百分之百支持烏克蘭抗俄。 重點三：英國去年宣布將提供15萬架無人機援烏至2026年底。

莫斯科17日警告英國，若英製無人機 提供給烏克蘭 ，用來深入攻擊俄境，英國將「付出代價」。針對俄方的威脅，英國首相柏南（Andy Burnham）隨後回應表示，英國將「100%」支持烏克蘭對抗俄羅斯，並會在危難之際與其肩並肩作戰。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，這項警告源於英國兩家企業製造的無人機供應給基輔，用來襲擊俄國 境內軍事與工業目標。該報導指出，烏克蘭已首度使用英製無人機對俄羅斯境內發動長程攻擊，基輔近期持續運用「縱深打擊」（deep-strike）無人機，針對俄國的煉油廠與後勤設施進行戰術打擊。

俄羅斯駐倫敦大使館發出聲明，指控英國成為襲擊俄國的「共犯及同謀」，並稱英方「明知故犯，卻選擇讓局勢升級」。聲明表示：「英國介入衝突的程度越深，對基輔『恐怖主義機器』的支援越大，所要付出的代價就越高。」

根據星期日泰晤士報報導，涉及供應無人機的是英國航太系統公司（BAE Systems）的子公司；而另一家企業，該報以安全為理由並未揭露。

面對俄方的警告，英相柏南指出，英國的作為是在履行長期以來的承諾，即全力支持烏克蘭對抗由俄羅斯總統普亭領導的非法戰爭。他強調：「我們不是只能共享樂的朋友。我們將在烏克蘭需要時提供援助，這一點永遠不會改變。」

英國國防部發言人則在柏南發言前表示，英國與烏克蘭站在一起，並致力於提供烏克蘭抵禦普亭非法入侵所需的裝備，惟國防部並未證實英製無人機是否已投入縱深打擊。

自2022年俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，莫斯科當局已多次向英國及其他西方盟國發出警告，指稱向基輔提供武器裝備等支持舉措可能引發報復，並增加爆發更大規模對抗的風險。英國政府則於今年6月宣布，作為總價值7.52億英鎊（約9.96億美元）援助計畫的一環，將在2026年底前向烏克蘭提供15萬架無人機。

近期烏克蘭加強對俄本土遠程攻擊，而莫斯科也持續以飛彈及無人機，擴大對烏克蘭首都基輔的攻勢。

圖為英國航太系統公司7月22日展示新型無人戰鬥機。(路透)