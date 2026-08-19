自豪南韓軍事全球第5 李在明爭取任內從美方收回戰權

南韓總統李在明18日主持乙支國家安全保障全體會議。（中央社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李在明稱南韓軍力全球第5，具備自主國防充分條件。

李在明稱南韓軍力全球第5，具備自主國防充分條件。 重點二： 要求依政府既定計畫，2030年前收回戰時作戰指揮權。

要求依政府既定計畫，2030年前收回戰時作戰指揮權。 重點三：強調韓美同盟與自主國防並行，並推進核潛艦建造。

南韓 總統李在明 18日主持國務會議時強調，南韓軍事實力已位居全球第5，具備實現自主國防的充分條件，應按照政府既定計畫，切實推進在自身5年總統任期內（即2030年前）從美方收回戰時作戰指揮權，全面升級戰力與作戰執行能力。

綜合韓聯社等媒體報導，在韓美例行聯合軍演「乙支自由之盾」17日啟動的背景下，李在明18日在總統府青瓦台主持召開乙支國務會議時表示，南韓已具備實現自主國防的充分條件，其武器體系和戰力規模均位居全球上游。他強調，為進一步加強國防實力，全面升級作戰執行能力勢在必行，「為此，要按照政府原有計畫，在任期內毫無差池地推進收回戰時作戰指揮權」。

李在明同時稱，牢固的韓美同盟和加強自主國防實力互為充要條件，並指示有關部門加速推進象徵韓美同盟未來的核潛艦建造專案。

據南韓媒體報導，上世紀50年代初，南韓軍隊將指揮權交由美國主導的所謂「聯合國軍司令部」，並於1978年轉交給韓美聯合司令部，該司令部司令由美軍將領擔任。1994年，南韓收回和平時期軍事指揮權，但沒有收回戰時作戰指揮權。

此外，李在明18日主持乙支國務會議時也指出，南韓軍事實力已位居世界第5，國防工業名列全球前列，國防支出更已超過北韓全年國民總收入（GNI）。他強調，未來的課題是繼續提升整體作戰能力與完善軍事人力資源，並要求戰時作戰指揮權移交必須依既定計畫推進，確保在其5年總統任期內、即2030年卸任前完成調整。

韓美聯合軍事演習「乙支自由護盾」（UFS）於17日展開，青瓦台首席發言人姜由楨18日透過書面簡報表示，李在明當天主持了乙支國家安全保障會議（NSC）全體會議，檢視戰時國家執行總體戰的能力，以及各機關轉換至戰時體制的程序與應採措施。

李在明於國家安全保障會議中表示，打造「不需要衝突的和平」最為重要，但仍需為最壞情況做好準備。他要求乙支演習應成為在緊急事態下能保護國民與國家安全的實質演習，並指示演習不應只是重複過去方式，而應反映近期戰爭樣態，準備符合現實、以國家總體戰層級進行的實質性應變演習。

李在明同時強調，乙支演習基本目的並非敵視特定對象，而是守護國民安全與和平日常生活。該演習具備保護南韓國民生命與安全的防禦性質，無意藉此攻擊北韓或升高朝鮮半島緊張局勢。