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大砍美韓軍演 川普突討好金正恩 美媒社論：難怪亞洲疑美

編譯林奇賢／綜合18日電
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美國總統川普(右)下令縮減美與南韓的軍事演習，並向北韓領導人金正恩(左)示好，引...
美國總統川普(右)下令縮減美與南韓的軍事演習，並向北韓領導人金正恩(左)示好，引發關注；圖為川金兩人曾於2019年6月30日在南韓板門店會面並握手。(朝中社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普縮減美韓軍演並向金正恩示好，引發盟友疑慮。
  • 重點二：華爾街日報警告，美國政策反覆恐削弱亞洲信任。
  • 重點三：南韓與美方互有不滿，軍演與投資爭議同時升高。

川普一向行事魯莽，如今意外向北韓獨裁者金正恩示好，不僅下令縮減美國與南韓的軍事演習，還指責南韓沒協助美國推動伊朗去核化。華爾街日報社論指出，這將助長亞洲與歐洲日益盛行的看法：美國逐漸成為不可靠的盟友。

華爾街日報社論認為，川普批評南韓的言外之意是：可能因首爾不願協助美方處理荷莫茲海峽問題，就打算削弱美國在朝鮮半島的震懾力量。不過是今年5月，美國國防部長赫塞斯才稱讚南韓在提高國防支出到GDP的3.5%展現「務實與領導力」，如今的南韓和彼時的南韓並沒什麼太大不同。

美國態度如此變化，將進一步強化亞洲歐洲覺得美國不可靠的想法，也可能讓南韓國內要求發展自身核威懾力量的聲音高漲。川普或許並非有意造成這種結果，但在看到他處理伊朗問題一變再變之後，全世界都開始質疑美國究竟還能維持影響力多久。

華爾街日報社論指出，川普或許是想藉此轉移外界對美伊在荷莫茲海峽僵局的注意力，也可能是因為美軍武器庫與兵力部署已經吃緊，因此試圖平撫金正恩。目前，美國正把部署在西太平洋的最後一支航空母艦打擊群撤離，以接替即將返國、已經延長部署時間的林肯號。中國樂見華盛頓號離開太平洋，因為北京當局正試圖說服該區域的國家不能指望美國提供防衛。中國或許不會利用這個機會對台灣採取行動，但近來已持續加強在東海與南海對台灣、日本及菲律賓的施壓。

另據路透報導，川普17日表示，他下令縮減美韓年度軍事演習後，金正恩已回應他的接觸。川普說雙方交流「很正面」，但沒有透露進一步細節。他說：「金正恩一直非常尊重我，我們見過很多次，實際上主要有兩次，交談並共度時間。我了解他，他也了解我。」

對於川普宣稱金正恩有所回應，南韓統一部表示，「無法核實華盛頓和平壤之間交流的具體內容」。

南韓官員表示，美韓為期11天的「乙支自由護盾」軍演已按計畫開始，他們希望川普和金正恩的私人情誼能促使他們重返談判桌。

美國政治新聞網POLITICO報導，3名知情人士透露，川普決定縮減美韓軍演，部分原因是不滿南韓未履行去年承諾的3500億美元投資。此外，南韓監管機構6月對美國電商公司酷澎處以超過4億美元罰款，也讓美方不滿。

美國和南韓正進行「乙支自由護盾」軍演，駐韓美軍18日在南韓漣川郡接近北韓的一處河...
美國和南韓正進行「乙支自由護盾」軍演，駐韓美軍18日在南韓漣川郡接近北韓的一處河面演練。（美聯社）

精華 FAQ

  • 川普下令縮減美韓年度軍演，並稱金正恩已對他的接觸有所回應，強調雙方交流正面，顯示他想以示好方式重啟與平壤互動。

  • 社論認為川普對南韓與北韓的態度反覆，可能讓外界覺得美國會因其他議題而削弱對盟友的承諾，進一步強化美國不可靠的觀感。

  • POLITICO指出，川普不滿南韓未履行去年承諾的3500億美元投資，加上南韓監管機構對酷澎重罰，也被視為美方不滿的原因之一。

金正恩 川普 北韓

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