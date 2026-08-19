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巴拿馬運河、萊茵河、紅海2主因運價創高 漲勢前所未見

編譯易起宇／綜合18日電
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歐洲持續乾旱，萊茵河水位大減，平底貨船運費已達到2012年來最高，對德國工業造成...
歐洲持續乾旱，萊茵河水位大減，平底貨船運費已達到2012年來最高，對德國工業造成巨大影響。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴拿馬運河、萊茵河與紅海航運受擾，運費紛創歷史新高。
  • 重點二：中東衝突與乾旱低水位，迫使船舶改道並推升運價。
  • 重點三：貨櫃與油輪成本暴增，供應鏈壓力恐轉嫁消費者。

國際衝突與歐洲和拉丁美洲低水位的雙重影響，導致巴拿馬運河、萊茵河、紅海和黑海等關鍵航道的運費飆漲至紀錄新高，外界擔心會推升消費者物價，也凸顯了全球供應鏈的脆弱性。

據報價機構Argus，從波斯灣運輸石油至亞洲的運價，8月10日達到每桶15.22美元，為該機構2005年開始統計來最高，原因是沙烏地阿拉伯相關油輪通過曼德海峽時，面臨攻擊威脅。從黑海航往地中海的油輪運費，本周也達到至少2005年來最高。

尚未平息的中東衝突，導致荷莫茲海峽航運中斷，對全球造成連鎖效應，船隻必須改道尋找替代能源供應。先前全球約五分之一的石油和天然氣需通過這條水路。

同時，巴拿馬運河兩組船閘的通行價格飆漲至紀錄新高，8月上旬分別達到110萬和250萬美元，為Argus有紀錄來最高，顯示強烈聖嬰現象導致水位下滑，以及中東衝突的連鎖反應提高運量。

歐洲乾旱也導致萊茵河水位下滑至危險低點，這是德國重工業重要航道。萊茵河的平底貨船運費已達到2012年來最高。

比利時航運公司CMB Tech執行長薩維里斯表示，「這波運價成長前所未見」，工廠被迫關閉或從更貴的地方取得貨品。Argus歐洲航運定價主管歐雷特也說，「這無疑是航運市場史上最嚴重的單一混亂，超越新冠疫情和俄羅斯制裁」。

貨櫃航運市場也呈現類似趨勢。從遠東地區輸往美國東岸的貨櫃平均現貨運價，年增234%至每40呎貨櫃（FEU）1萬0249美元。

分析公司Xeneta首席分析師山德表示，「中東戰爭導致的擾亂，變成深根蒂固的結構性問題，短期內不會消息」。成本將透過供應鏈轉嫁，「有人必須為上漲的航運成本埋單，消費者可能會承擔其中一部分，尤其是低利潤商品」。

船舶經紀商Braemar的研究主管庫拉說，航運的咽喉點日益關鍵，主要是小國如今發現，在日益的多極世界，咽喉點可以在全球貿易，發揮不成比例的政治與經濟影響力。

精華 FAQ

  • 報導提到巴拿馬運河、萊茵河、紅海、黑海與相關海峽的運費都飆升至紀錄或多年新高，顯示全球多個關鍵咽喉點同時受擾。

  • 主要原因包括中東衝突引發的航運風險、曼德海峽與荷莫茲海峽的安全疑慮，以及歐洲和拉丁美洲乾旱造成水位過低，迫使船舶改道或減載。

  • 航運成本上升將透過供應鏈逐步轉嫁到商品價格上，低利潤商品與消費者最可能承擔壓力，也反映全球供應鏈在衝突與氣候變化下的脆弱。

巴拿馬運河 荷莫茲海峽 石油

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