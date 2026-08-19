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菲律賓大學生帶2槍進校園 造成2死9傷 犯案還全程拍攝

編譯周辰陽／綜合18日電
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菲律賓南部三寶顏18日發生槍擊事件，造成兩人死亡，包括涉嫌開槍的學生，另有9人受...
菲律賓南部三寶顏18日發生槍擊事件，造成兩人死亡，包括涉嫌開槍的學生，另有9人受傷；圖為家長心急站在校門口外。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：菲律賓三寶顏私校發生校園槍擊，造成2死9傷。
  • 重點二：涉嫌槍手為校內學生，攜帶2把槍並全程拍攝。
  • 重點三：警方已控制局勢，校方緊急疏散學生並安撫家長。

菲律賓民答那峨島三寶顏（Zamboanga）警方18日上午接獲通報，當地一所私立學校疑似發生校園槍擊事件，共造成2名學生死亡，其中包括涉嫌開槍的學生，另有9人受傷。

綜合菲律賓每日詢問者報、美聯社與ABS-CBN新聞報導，槍擊事件發生在清晨，地點為三寶顏雅典耀大學（Ateneo de Zamboanga）位於圖馬加描籠涯（Barangay Tumaga）的高中校區，當時「即將開始上課」。

現場影像已在網路流傳，可見其中一名受害者及現場混亂情況。三寶顏半島警察區域辦公室（PRO 9）公共資訊官雪拉米．張少校（Maj. Shellamie Chang）在電話訪問中表示，警方記錄到至少2名受害者，但目前尚無法確認身分，行兇者身分也有待確認。

現場記者一度表示，嫌犯是一名7年級學生，受害者在教室內中槍。警方另一份報告指出，嫌犯為9年級，「攜帶一把手槍和一把步槍」進入校園，並在「顯然沒有受到挑釁」的情況下，向教室內學生開槍。

內政及地方政府部（DILG）部長雷穆拉（Jonvic Remulla）指出，嫌犯攜帶2把槍進入校園，並在發動攻擊時拍攝影片。涉嫌槍手之後被發現死在學校5樓走廊，另一名學生的遺體則在下一層樓被發現。ABS-CBN新聞取得的影片顯示，學生從校舍中跑出，背景可聽到一聲槍響。

市長奧拉索（Khymer Olaso）表示，事件仍在調查，但證實涉嫌槍手和受害者都是該校學生。犯罪現場調查小組（SOCO）和其他執法人員已在現場。張少校指出，局勢已獲控制。她補充：「其他學生都很安全，已經疏散到撤離區。當局現在只是在現場進行處理。」

三寶顏雅典耀大學18日上午稍早在社群媒體呼籲家長保持冷靜，並前往校園內指定區域接回孩子。三寶顏市警察局局長福塔雷薩上校（Col. Fidel Fortaleza Jr.）表示，截至上午8時40分，「威脅已經完全解除」。事件傳出後，家長紛紛趕回學校接孩子。

菲律賓南部三寶顏雅典耀大學18日發生槍擊事件後，車輛駛離校園。（美聯社）
菲律賓南部三寶顏雅典耀大學18日發生槍擊事件後，車輛駛離校園。（美聯社）

精華 FAQ

  • 事件發生在三寶顏雅典耀大學高中校區，造成2名學生死亡、9人受傷；其中包含涉嫌開槍的學生，另一名學生遺體則在校內不同樓層被發現。

  • 警方指出，嫌犯疑為校內9年級學生，攜帶1把手槍和1把步槍進入校園，並在未受挑釁情況下向教室內學生開槍；其犯案過程還被拍攝下來。

  • 當局已將現場控制並完成學生疏散，校方呼籲家長保持冷靜、到指定區域接回孩子，警方與SOCO也已進入校園進行現場調查與後續處理。

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