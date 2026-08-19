日本13至17歲用戶搜自殺、自殘 Meta用1招通知家長
Meta公司在日本的法人17日宣布，已在本月14日於日本國內導入防止青少年自殺的新功能，若13歲到17歲的用戶在社群媒體Instagram多次搜尋相關關鍵字，將通知家長。
讀賣新聞報導，這個功能希望也能防範青少年面臨暑假結束之際，自殺數量增加的現象。而這個功能已經在美國、英國等部分國家上路。
具體的通知機制是，13歲到17歲的用戶若在Instagram搜尋「自殺」、「自殘」等關鍵字，描述輕生的語句，Instagram就會透過電子郵件通知事前設定好的電子郵件。不過，家長必須在「家長監護功能」設定，與家中孩子的帳號連結，才能啟動這個通知功能。
Instagram的用戶整體而言，年輕族群較多，Instagram已經實施相關措施：13歲到17歲的用戶若搜尋輕生有關關鍵字，就會限制用戶閱覽這類內容。
由於外界擔憂Instagram等社群媒體引發霸凌、自殺等悲劇，世界各地正在推動相關防治措施。像是澳洲去年12月成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等平台都不能使用。
Meta在日本導入Instagram防止青少年自殺的新功能，若13歲到17歲用戶多次搜尋自殺、自殘等相關關鍵字，系統會透過電子郵件通知家長。 家長必須先啟用「家長監護功能」，並把自己的帳號與孩子的Instagram帳號連結，之後當孩子搜尋相關敏感詞時，通知功能才會啟動。 Instagram原本就會限制13歲到17歲用戶閱覽與輕生有關的內容；此類措施也已在美國、英國等地推行，反映各國對社群媒體風險的重視。
精華 FAQ
Meta在日本導入Instagram防止青少年自殺的新功能，若13歲到17歲用戶多次搜尋自殺、自殘等相關關鍵字，系統會透過電子郵件通知家長。
家長必須先啟用「家長監護功能」，並把自己的帳號與孩子的Instagram帳號連結，之後當孩子搜尋相關敏感詞時，通知功能才會啟動。
Instagram原本就會限制13歲到17歲用戶閱覽與輕生有關的內容；此類措施也已在美國、英國等地推行，反映各國對社群媒體風險的重視。
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