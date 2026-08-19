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毒菇宴請公婆親友釀3死 澳洲婦人被判無期提上訴

中央社即時報導
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派特森在審判過程中始終堅稱自己無罪，表示3人的死是意外。(美聯社)
派特森在審判過程中始終堅稱自己無罪，表示3人的死是意外。(美聯社)

以有毒蕈菇毒殺3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson）去年被判無期徒刑，澳洲法院今天開始審理她的上訴案。這起案件一度引發全球媒體關注。

綜合法新社和路透社報導，現年51歲的派特森2023年於家中宴客時，在威靈頓牛排中摻入致命的「死帽菇」（death cap mushroom），謀殺公婆和年邁姑媽。派特森去年被判無期徒刑，33年內不得假釋，這是澳洲史上對女性判處最長刑期之一。

墨爾本上訴法院3名法官今天起展開為期2天的聽審，處理兩項上訴，一項是派特森要求推翻謀殺定罪，另一項是檢方要求加重刑期。

澳洲廣播公司（ABC）報導，派特森身穿藍色囚服，透過視訊連線出庭；她目前被關押在墨爾本西郊安全級別最高的女子監獄。

派特森在審判過程中始終堅稱自己無罪，表示3人的死是意外。

派特森主張，由於主審法官在裁定哪些證據可予呈堂時出現錯誤，使她遭遇多次「嚴重司法不公」，以及陪審團與部分媒體記者被安排入住同一飯店的行政疏失，導致判決結果產生偏見。

她的律師表示，法官採納的部分證據，包括臉書（Facebook）訊息、行動通訊基地台資料以及民眾發現死帽菇的貼文，要不是與本案無關，就是對她的案件造成不公平的偏見。

派特森的律師還指控檢方在審判期間進行「不公平且具壓迫性」的交叉詰問。

在詳細聽取雙方陳述前，上訴法院法官必須裁定，相關理由是否足以准予派特森就其定罪提出異議。

另一方面，檢方也針對派特森的刑期提出上訴，認為法官判處33年不得假釋期「明顯過輕」。

12人陪審團去年7月認定派特森謀殺公婆唐恩（Don）和蓋兒（Gail），以及附近小鎮的浸信會牧師威金森（Ian Wilkinson）和妻子海瑟（Heather）。其中海瑟和蓋兒是姊妹。

4人出現食物中毒症狀後送醫，其中3人在一週內死亡，僅威金森倖存。

精華 FAQ

  • 她被控在家宴中將致命的死帽菇摻入威靈頓牛排，毒殺公婆與姑媽並造成3死。她現上訴要求推翻謀殺定罪，辯稱自己無罪且死者是意外身亡。

  • 上訴法院將審理兩項上訴：一是派特森要求撤銷謀殺定罪，二是檢方認為33年不得假釋的刑期明顯過輕，要求加重處罰。

  • 辯方主張主審法官在證據是否可呈堂的裁定上出錯，並指陪審團與部分媒體同住飯店造成偏見；另批評Facebook訊息、基地台資料等證據與本案關聯不足。

澳洲

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