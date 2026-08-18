被追問中武力犯台…馬國總理安華回答了 稱所有人都接受一個中國

馬來西亞總理安華。（歐新社）

馬來西亞總理安華在半島電視台17日播出「一個改變中的世界？」（A Changing World?）節目專訪中表示，他「把台灣視為中國的一部分」。被問及中國已表示，如果和平統一行不通，保留在必要時使用武力時，安華回應，如果馬國一州決定分離出去，他也會動用武力，「保護國家的神聖與統一」。

▲ 影片來源：YouTube＠Al Jazeera English（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據YouTube的轉錄逐字稿，主持人以「中國侵略的大衛對歌利亞」脈絡就台灣提問。主持人指出，世界大部分地區都和安華一樣，承認台灣是中國的一部分，但安華被視為捍衛民主、捍衛人民願望的人，因此追問，台灣人民的意願難道不重要嗎？一次又一次的民調顯示，台灣民眾壓倒性不希望受到北京統治。

對此，安華表示：「如果你接受台灣是中國的一部分，這有其歷史因素。你可以表達你的看法，但台灣是中國的一部分，而中國人必須決定。」

安華接著反問：「為什麼會有這種虛偽與矛盾？」並表示：「我把台灣視為中國的一部分，就這樣。我們可能不同意，有一些過度行為。是的，表達你的看法，但必須放在這個脈絡下。這是一個中國，所有人都接受。」

主持人質疑安華，身為一位非常堅定的民主主義者，難道沒有看到台灣議題的複雜性嗎？他並追問，當安華看到至少大部分台灣人不希望受到一個威權國家統治，並偏好自己的民主體制時，即使官方立場可能會說台灣是中國的一部分，但身為一名領導人、一名民主主義者，難道不會對這種意願產生一些同理心嗎？

安華回答「當然」；雖然主持人沒有問，但他確實對所有國家、甚至馬來西亞的許多其他議題表達同理心，包括宗教、區域及部族議題，也當然有自己的看法與良知。接著安華話鋒一轉：「但你所暗示的，涉及某種程度的共謀，甚至是在縱容企圖分裂一個合法的獨立國家，而我不接受這一點。」

安華說：「這些事情之所以出現，唯一的原因是歷史事件、過去殖民的歷史。而我絕不以任何方式縱容殖民主義。」

主持人隨即指出，台灣議題不僅僅是一個殖民框架，「因為中國人自己談的是統一。如果他們確實是一個實體，那麼就不需要重新統一」。安華回應：「親愛的，因為第七艦隊，這就是為什麼他們談統一。」

主持人指出，安華把美國因素帶進來了，但「中國已經表示，如果和平統一行不通，他們保留在必要時使用武力的權利」，並追問：「你會譴責這一點嗎？」

安華回答：「我總是以馬來西亞舉例。如果一個州決定要分離出去，我們會使用武力嗎？我想，我會保護國家的神聖與統一。」

主持人追問：「所以你會使用武力？」安華回答：「是的。因為否則就會四分五裂。」但隨即反問：「你是在暗示什麼？」

主持人強調，他沒有暗示任何事情，只是在問問題，「這是我作為記者的工作」。接著表示，安華也知道，曾出現爭取獨立的運動，但安華隨即插口表示：「但對我來說，一提到中國，就總是如此。我應該說，這不是曖昧態度，『曖昧』這個詞太輕描淡寫了，好嗎？這根本就是虛偽。」他強調：「你不談歐洲許多國家的分裂，或美國內部、非洲內部，甚至其他地區，但你只把焦點放在中國。」