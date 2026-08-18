15人遭螫傷 南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5名台灣人受傷
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韓聯社報導，南韓釜山西區岩南公園附近的知名景點松島海上纜車18日中午發生蜂群攻擊遊客事件，共15人遭蜜蜂螫傷，其中5人為台灣遊客。當地消防局已出動處理並將現場封鎖。
報導說，這些外國遊客是在釜山乘坐松島海上纜車時遭黃蜂螫傷，被螫傷的15人分別為2名嬰孩、3名兒童及10名成年人；其中11人送往醫院治療，除台灣遊客外，還有5名中國大陸旅客及1名泰國旅客。
1名消防單位官員說，蜜蜂攻擊原因不明，而消防單位已移除並燒毀公園內一棵樹上直徑約40公分的黃蜂巢。
事件發生於18日中午，地點在南韓釜山西區岩南公園附近的知名景點松島海上纜車。當時遊客乘纜車時遭到黃蜂螫傷，現場隨後被消防單位封鎖處理。 共有15人遭蜜蜂螫傷，傷者包括2名嬰孩、3名兒童與10名成年人。其中5人是台灣遊客，另有5名中國大陸旅客及1名泰國旅客，其餘為其他傷者。 消防單位已出動到場處理，並將現場封鎖，同時移除並燒毀公園內一棵樹上直徑約40公分的黃蜂巢。官員表示，蜂群攻擊原因目前仍不明。
精華 FAQ
事件發生於18日中午，地點在南韓釜山西區岩南公園附近的知名景點松島海上纜車。當時遊客乘纜車時遭到黃蜂螫傷，現場隨後被消防單位封鎖處理。
共有15人遭蜜蜂螫傷，傷者包括2名嬰孩、3名兒童與10名成年人。其中5人是台灣遊客，另有5名中國大陸旅客及1名泰國旅客，其餘為其他傷者。
消防單位已出動到場處理，並將現場封鎖，同時移除並燒毀公園內一棵樹上直徑約40公分的黃蜂巢。官員表示，蜂群攻擊原因目前仍不明。
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