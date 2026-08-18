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菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

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菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

編譯周辰陽／即時報導
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菲律賓南部三寶顏雅典耀大學18日發生槍擊事件後，車輛駛離校園。(美聯社)
菲律賓南部三寶顏雅典耀大學18日發生槍擊事件後，車輛駛離校園。(美聯社)

菲律賓民答那峨島三寶顏（Zamboanga）警方18日上午接獲通報，當地一所私立學校疑似發生校園槍擊事件，共造成2名學生死亡，其中包括涉嫌開槍的學生，另有9人受傷。

菲律賓每日詢問者報（Philippine Daily Inquirer）、美聯社與ABS-CBN新聞報導，槍擊事件發生在清晨，地點為三寶顏雅典耀大學（Ateneo de Zamboanga）位於圖馬加描籠涯（Barangay Tumaga）的高中校區，當時「即將開始上課」。

現場影像已在網路流傳，可見其中一名受害者及現場混亂情況。三寶顏半島警察區域辦公室（PRO 9）公共資訊官雪拉米．張少校（Maj. Shellamie Chang）在電話訪問中表示，警方記錄到至少2名受害者，但目前尚無法確認身分，行凶者身分也有待確認。

現場記者一度表示，嫌犯是一名7年級學生，受害者在教室內中槍。警方另一份報告指出，嫌犯為9年級，「攜帶一把手槍和一把步槍」進入校園，並在「顯然沒有受到挑釁」的情況下，向教室內學生開槍。

內政及地方政府部（DILG）部長雷穆拉（Jonvic Remulla）指出，嫌犯攜帶2把槍進入校園，並在發動攻擊時拍攝影片。涉嫌槍手之後被發現死在學校5樓走廊，另一名學生的遺體則在下一層樓被發現。ABS-CBN新聞取得的影片顯示，學生從校舍中跑出，背景可聽到一聲槍響。

▲ 影片來源：X＠gmanews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：X＠PilipinasToday_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

市長奧拉索（Khymer Olaso）表示，事件仍在調查，但證實涉嫌槍手和受害者都是該校學生。犯罪現場調查小組（SOCO）和其他執法人員已在現場。張少校指出，局勢已獲控制。她補充：「其他學生都很安全，已經疏散到撤離區。當局現在只是在現場進行處理。」

三寶顏雅典耀大學18日上午稍早在社群媒體呼籲家長保持冷靜，並前往校園內指定區域接回孩子。三寶顏市警察局局長福塔雷薩上校（Col. Fidel Fortaleza Jr.）表示，截至上午8時40分，「威脅已經完全解除」。事件傳出後，家長紛紛趕回學校接孩子。

精華 FAQ

  • 事件發生在民答那峨島三寶顏的三寶顏雅典耀大學高中校區，時間是18日上午、即將開始上課前。現場一度陷入混亂，相關影像也已在網路流傳。

  • 目前已知共有2名學生死亡、9人受傷，其中包含涉嫌開槍的學生。警方表示仍在確認死傷者與嫌犯身分，現場已由鑑識與執法人員進一步處理。

  • 警方與官員指出，嫌犯疑似為該校9年級學生，帶著1把手槍與1把步槍進入校園，並在未受挑釁下向教室開槍，且據稱還全程拍攝行兇影片。

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