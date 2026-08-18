日媒揭1940年二戰黑幕：日軍讓精神病士兵做瘧疾實驗

二戰時日本士兵隨身攜帶的日章旗。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日軍1940年以瘧原蟲蚊子感染10名精神病士兵。

日軍1940年以瘧原蟲蚊子感染10名精神病士兵。 重點二： 10名受試者中有5人出現高燒等瘧疾發病症狀。

10名受試者中有5人出現高燒等瘧疾發病症狀。 重點三：舊刊物論文證實石井四郎等人曾指導此項實驗。

日本 共同社17日報導，日中戰爭期間，日本陸軍軍醫學校的軍醫曾對因精神疾病住院的日本士兵進行瘧疾感染人體實驗。相關研究於1940年在千葉縣國府台陸軍醫院實施，研究人員利用帶有瘧原蟲的蚊子叮咬10名患有精神疾病的士兵，觀察其是否感染並發病。

共同社指出，二戰期間，這項實驗的相關內容記載於舊日本陸軍軍醫團機關刊物所刊登的論文。研究人員先讓蚊子吸食已感染瘧疾士兵的血液，再將這些蚊子用於叮咬住院中的精神疾病士兵，以調查瘧疾感染及發病情況。

實驗對象共10人，均為因精神疾病住院的日本士兵。據報導，10名受試者中有5人在經過潛伏期後出現發病症狀，包括40度以上高燒、頭部及身體疼痛、食慾不振等。經過一段時間觀察後，研究人員對患者使用藥物。

當時日本陸軍在中國活動的官兵中，瘧疾感染較為普遍。這項實驗被定位為研究如何防止瘧疾在日本國內擴散，其中包括防止感染瘧疾的士兵返回日本後造成疫情蔓延。

瘧疾是由瘧原蟲引起的傳染病，感染瘧原蟲的蚊子叮咬人體後可造成傳播，患者可能出現發燒、頭痛及身體疼痛等症狀，嚴重病例可能死亡。

這項實驗的資料由明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也確認。松野表示，當時被作為受試者的士兵可能沒有正確認識實驗內容及相關風險。

松野也指出，這次實驗的受試者並非戰俘，而是日本本國士兵。松野認為，從相關實驗可以看出，當時存在將無法為國家或戰爭作出貢獻的人視為研究對象的情況。

論文還記載，陸軍軍醫學校防疫研究室主任石井四郎等人曾對實驗提供指導。石井四郎後來成為關東軍防疫給水部的核心人物，該部隊通常被稱為「731部隊」，曾在滿洲地區進行人體實驗及細菌戰研究。

共同社指出，國府台陸軍醫院當時收治精神疾病士兵，該院亦有其他軍醫對精神疾病士兵進行感染實驗。松野表示，就目前確認的相關案例而言，1940年這項瘧疾實驗是目前確認時間最早的案例。

這份刊載於舊日本陸軍軍醫團機關刊物的論文，因此成為確認日本陸軍戰時曾對本國精神疾病士兵實施瘧疾感染實驗的歷史資料。