挪威國王罹患溶血性貧血 住院治療請病假兩週
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挪威王室宣布，高齡89歲的國王哈拉德五世（Harald V）罹患溶血性貧血而在今天住院治療，並請病假兩週。
法新社報導，挪威王室指出，哈拉德五世罹患溶血性貧血；這是一種紅血球遭快速破壞而引起的疾病，會出現臉色蒼白、疲勞、呼吸困難等症狀。
挪威王室透過聲明表示，「國王近幾週一直接受可體松（cortisone）治療」來對抗這種疾病。
聲明還提到，這種治療方法會導致身體水腫，需要住院照護。
挪威國王哈拉德五世於1991年登基，但近年來飽受健康問題困擾，因此減少了公務活動。
王室表示，哈拉德五世罹患的是溶血性貧血，這種疾病會讓紅血球快速被破壞，可能出現臉色蒼白、疲勞與呼吸困難等症狀，因此需要住院治療。 聲明指出，國王近幾週一直接受可體松治療，目的是對抗溶血性貧血。不過，這種治療也可能造成身體水腫，因而需要進一步住院照護。 哈拉德五世自1991年登基，近年來因健康問題困擾，已逐漸減少公務活動。這次住院後，他也正式請病假兩週，以配合治療與休養。
精華 FAQ
王室表示，哈拉德五世罹患的是溶血性貧血，這種疾病會讓紅血球快速被破壞，可能出現臉色蒼白、疲勞與呼吸困難等症狀，因此需要住院治療。
聲明指出，國王近幾週一直接受可體松治療，目的是對抗溶血性貧血。不過，這種治療也可能造成身體水腫，因而需要進一步住院照護。
哈拉德五世自1991年登基，近年來因健康問題困擾，已逐漸減少公務活動。這次住院後，他也正式請病假兩週，以配合治療與休養。
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