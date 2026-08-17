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挪威國王罹患溶血性貧血 住院治療請病假兩週

中央社／奧斯陸17日綜合外電報導
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挪威王室宣布，高齡89歲的國王哈拉德五世（Harald V）罹患溶血性貧血而在今...
挪威王室宣布，高齡89歲的國王哈拉德五世（Harald V）罹患溶血性貧血而在今天住院治療，並請病假兩週。（美聯社資料照）

挪威王室宣布，高齡89歲的國王哈拉德五世（Harald V）罹患溶血性貧血而在今天住院治療，並請病假兩週。

法新社報導，挪威王室指出，哈拉德五世罹患溶血性貧血；這是一種紅血球遭快速破壞而引起的疾病，會出現臉色蒼白、疲勞、呼吸困難等症狀。

挪威王室透過聲明表示，「國王近幾週一直接受可體松（cortisone）治療」來對抗這種疾病。

聲明還提到，這種治療方法會導致身體水腫，需要住院照護。

挪威國王哈拉德五世於1991年登基，但近年來飽受健康問題困擾，因此減少了公務活動。

精華 FAQ

  • 王室表示，哈拉德五世罹患的是溶血性貧血，這種疾病會讓紅血球快速被破壞，可能出現臉色蒼白、疲勞與呼吸困難等症狀，因此需要住院治療。

  • 聲明指出，國王近幾週一直接受可體松治療，目的是對抗溶血性貧血。不過，這種治療也可能造成身體水腫，因而需要進一步住院照護。

  • 哈拉德五世自1991年登基，近年來因健康問題困擾，已逐漸減少公務活動。這次住院後，他也正式請病假兩週，以配合治療與休養。

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