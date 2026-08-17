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川普、金正恩「關係很好」讓美韓同盟關係緊張

川普威脅阿曼「妨礙美國就會被轟炸」 親認和IRGC有祕密溝通管道

編譯吳孟真／綜合外電
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

福斯新聞報導，美國總統川普受該媒體電訪時表示，若阿曼妨礙美國，將對其進行轟炸。川普也說，美國與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已建立祕密溝通管道，並表示不急於結束這場衝突，「他們很會打牌，但他們正走向末路」。

川普此番話似乎證實Axios稍早的報導。Axios 16日引述知情人士說法指出，美伊5月中旬為結束戰爭展開談判之際，川普政府質疑伊朗負責談判的國會議長卡利巴夫和外長阿拉奇不夠格拍板協議，罕見繞過正式管道，找來同時受美伊信任的伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼秘密傳話，搭上掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），建立一條直通伊朗軍方的祕密管道。

精華 FAQ

  • 川普在福斯新聞電訪中表示，若阿曼妨礙美國，就會對其進行轟炸，展現強硬態度，也使外界關注美方在中東衝突中的進一步升高風險。

  • 川普稱美國與伊斯蘭革命衛隊已建立祕密溝通管道，並說自己不急著結束衝突，強調對手雖然很會打牌，但目前正走向末路。

  • Axios先前指出，美方為突破正式談判限制，曾透過伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼秘密傳話，直接接上伊朗軍方高層，與川普所稱的祕密管道相互呼應。

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