川普威脅阿曼「妨礙美國就會被轟炸」 親認和IRGC有祕密溝通管道

美國總統川普。（美聯社）

福斯新聞報導，美國總統川普 受該媒體電訪時表示，若阿曼妨礙美國，將對其進行轟炸。川普也說，美國與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已建立祕密溝通管道，並表示不急於結束這場衝突，「他們很會打牌，但他們正走向末路」。

川普此番話似乎證實Axios稍早的報導。Axios 16日引述知情人士說法指出，美伊 5月中旬為結束戰爭展開談判之際，川普政府質疑伊朗 負責談判的國會議長卡利巴夫和外長阿拉奇不夠格拍板協議，罕見繞過正式管道，找來同時受美伊信任的伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼秘密傳話，搭上掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），建立一條直通伊朗軍方的祕密管道。