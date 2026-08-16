法熱浪野火夾擊 馬克宏「秀肌肉」大玩水上運動挨轟

法國總統馬克宏。(路透)

法國正遭遇破紀錄熱浪 及嚴重林火之際，馬克宏 卻被拍到在地中海度假勝地布雷岡松堡附近駕駛水上摩托車，相關照片更登上法國「巴黎競賽畫報」8月14日封面，引發輿論強烈批評，使馬克宏在支持率持續下滑之際，再度陷入公關危機。

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據美國「時代」雜誌及法新社報導，馬克宏8月休假期間，入住法國總統度假地布雷岡松堡。「巴黎競賽畫報」將其駕駛水上摩托車的照片刊登在封面，照片中的馬克宏身穿救生衣，露出手臂展示活力，雜誌內頁還刊出馬克宏玩水翼衝浪等水上運動的照片。該雜誌以「掌控大局的最後一個夏天」為題，形容在馬克宏總統任期即將結束前不到9個月，整個總統隨行團隊沉浸在「度假營地」般的氛圍中。

「巴黎競賽畫報」由法國首富、奢侈品巨頭阿爾諾持有，外界普遍猜測其獲得官方拍攝許可，但馬克宏身邊一名隨行人員辯稱照片「未經授權」，並表示「過去9年來，每年都有未經授權的總統照片流出」。

儘管「巴黎競賽畫報」將馬克宏假期描述為「以工作為重」，但照片立即招致輿論批評，迅速引爆法國政壇。綠黨、社會黨及法國共產黨等反對派領袖群起圍攻，直指馬克宏在民眾身處「末日夏天」時逍遙度假。

綠黨領袖通德利耶將雜誌照片與「五次熱浪、一場乾旱和歷史性林火造成的死亡」互相對照。社會黨領袖富爾批評馬克宏傳遞錯誤信號，「在熱浪和林火肆虐、許多法國民眾無力承擔度假費用之際，總統卻在布雷岡松堡玩水上摩托車。這就是他想傳達的信息嗎？」

法國共產黨參議員烏祖利亞斯則稱，更希望看到馬克宏「坐在消防車幫助消防員撲滅大火。那才是他該在的地方」。

法國目前正經歷史上最嚴重的林火災情之一。歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）估算，今年法國林火已焚毀約9.5萬公頃土地，遠高於過去20年的年均約1萬4750公頃。今年7月，法國西南部波爾多（Bordeaux）附近一場林火摧毀超過200間房屋，並迫使約22萬人疏散。