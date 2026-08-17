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安撫北韓？有意再會？ 美韓演習前川普突發川金合照

編譯中心／綜合16日電
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2019年6月30日，川普總統（左）與北韓領導人金正恩在板門店邊境村落會面，創造...
2019年6月30日，川普總統（左）與北韓領導人金正恩在板門店邊境村落會面，創造歷史性的對話場面與話題。（路透資料照片）

美軍宣布，美韓自17日起展開為期11天的年度聯合軍事演習「乙支自由護盾」（UFS）。北韓發表聲明譴責演習，並揚言可能採取相應措施。在演習展開之際，美國總統川普17日在社群媒體上傳一張2019年他在板門店與北韓領導人金正恩會面的合照，再次表示自己與金正恩「相處得很好」，被認為有意釋放安撫訊號。

韓聯社分析，川普近期接連發布與金正恩的合照，一方面可能是藉此宣傳任內外交政績，強調自己是唯一曾與金正恩建立良好關係的西方國家領導人；另一方面，也可能是在釋放訊號，顯示他未來有意再次推動美國與北韓領導人舉行會談。

川普15日在自創社媒真實社群，突然貼出1張他和北韓領袖金正恩2019年在南、北韓邊境板門店會面的舊照。川普並強調自己與金正恩「相處融洽」。

川普在自創社媒真實社群寫道，「儘管（我倆）在這張照片的表情看來不太友好，但還有很多一起面露微笑的照片，金正恩和我相處非常融洽！」

川普去年1月回任後，白宮即多次指稱，川普仍願在不設任何前提下和金正恩對話。但隨著俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，北韓與俄國深化在經濟、外交及軍事上的合作，川普第二任是否還有「川金會」仍不明朗。

川普第一任三度和金正恩會面。首次是2018年6月在新加坡；第二次是2019年2月在越南河內；第三次是2019年6月在板門店。

川普6月也在真實社群貼出首次川金會的照片，不禁讓人臆測川普可能尋求重啟與金正恩的個人外交。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）韓裔專家車維德日前分析，若北韓採取修正主義路線，鞏固其作為擁核國的地位，金正恩可能在11月美國期中選舉後，尋求再次和川普峰會。

美國與南韓起展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS），作為駐韓美軍主要戰力的美國陸軍第8軍團（下稱8軍團）參演，日前並在聲明首次提及「第一島鏈」。

南韓「朝鮮日報」旗下的「朝鮮放送」14日報導說，這代表駐韓美軍將不再限於防禦北韓，未來可能延伸至台灣周邊，在印太「有事」時運用朝鮮半島的美軍後勤設施。

駐韓美軍雖否認此次演習是以「台灣有事」或與中國大陸發生區域衝突為想定情境，但上述聲明仍凸顯一個長期趨勢，即駐韓美軍的角色與南韓境內美軍後勤設施的戰略運用範圍，正逐步跨出朝鮮半島，擴大至印太。

精華 FAQ

  • 外界普遍解讀為川普有意向北韓釋放安撫訊號，顯示他仍希望維持與金正恩的個人關係，也可能為未來再次推動雙方領導人會談預作鋪陳。

  • 韓聯社指出，一是宣傳川普任內外交政績，強調他曾與金正恩建立關係；二是暗示未來可能重啟美朝高峰會，保留再次對話的空間。

  • 報導指出，駐韓美軍聲明首次提及第一島鏈，顯示其角色可能不只限於防禦北韓，未來還可能支援印太情勢，甚至運用南韓後勤設施。

金正恩 川普 北韓

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