北韓士兵今年首度跨越軍事分界線 南韓鳴槍示警

韓聯社16日引述未具名消息人士指出，上周有一批北韓 士兵越過南北韓陸上分界線，南韓 軍方隨即依據作戰程序鳴槍示警，促使北韓士兵返回己方一側。

路透社引述韓聯社報導，這起事件發生於南北韓非軍事區（DMZ）東部段，數名北韓士兵在巡邏時越過軍事分界線（MDL）。這是今年以來，首度有北韓軍方違反軍事分界線並遭南韓軍方鳴槍示警的通報。

據報導，這群北韓士兵在越過分界線後隨即返回，之後未再有其他異常活動。

自北韓領導人金正恩於2023年底宣布南北關係為「敵對國家」後，平壤 當局便持續加強邊境設施，士兵短暫越過軍事分界線的事件時有所聞。

根據韓聯社報導，北韓軍隊去年曾17度越過軍事分界線。

由於1950至1953年的韓戰是以停戰協定而非和平條約結束，南北韓至今嚴格來說仍處於戰爭狀態。

另據北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）16日報導，北韓在紀念脫離日本殖民統治這天，領導人金正恩致函俄羅斯總統普亭，再次確認雙方關係日益深化。

路透報導，金正恩這封回信，是為了回應普亭祝賀二戰日本投降81周年的賀電。普亭在賀電中表示，兩國情誼源於當年蘇聯軍隊抗日期間，且雙方將會在「所有領域」持續合作。

在此次信件往來之前，烏克蘭本月剛指控莫斯科發射北韓製造的彈道飛彈發動攻擊，造成至少9人死亡、數十人受傷。

基輔當局最近也表示，多達5萬名北韓士兵預計將部署到俄羅斯，但並未提供支持該說法的相關證據或派兵的時間表。