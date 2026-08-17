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北韓士兵今年首度跨越軍事分界線 南韓鳴槍示警

編譯中心／綜合16日電
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韓聯社16日引述未具名消息人士指出，上周有一批北韓士兵越過南北韓陸上分界線，南韓軍方隨即依據作戰程序鳴槍示警，促使北韓士兵返回己方一側。

路透社引述韓聯社報導，這起事件發生於南北韓非軍事區（DMZ）東部段，數名北韓士兵在巡邏時越過軍事分界線（MDL）。這是今年以來，首度有北韓軍方違反軍事分界線並遭南韓軍方鳴槍示警的通報。

據報導，這群北韓士兵在越過分界線後隨即返回，之後未再有其他異常活動。

自北韓領導人金正恩於2023年底宣布南北關係為「敵對國家」後，平壤當局便持續加強邊境設施，士兵短暫越過軍事分界線的事件時有所聞。

根據韓聯社報導，北韓軍隊去年曾17度越過軍事分界線。

由於1950至1953年的韓戰是以停戰協定而非和平條約結束，南北韓至今嚴格來說仍處於戰爭狀態。

另據北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）16日報導，北韓在紀念脫離日本殖民統治這天，領導人金正恩致函俄羅斯總統普亭，再次確認雙方關係日益深化。

路透報導，金正恩這封回信，是為了回應普亭祝賀二戰日本投降81周年的賀電。普亭在賀電中表示，兩國情誼源於當年蘇聯軍隊抗日期間，且雙方將會在「所有領域」持續合作。

在此次信件往來之前，烏克蘭本月剛指控莫斯科發射北韓製造的彈道飛彈發動攻擊，造成至少9人死亡、數十人受傷。

基輔當局最近也表示，多達5萬名北韓士兵預計將部署到俄羅斯，但並未提供支持該說法的相關證據或派兵的時間表。

精華 FAQ

  • 事件發生在南北韓非軍事區DMZ的東部段，數名北韓士兵巡邏時越過軍事分界線MDL，南韓軍方隨即依作戰程序鳴槍示警，迫使對方返回。

  • 南韓軍方在發現北韓士兵越過軍事分界線後，立即依照既定作戰程序鳴槍示警，藉此要求對方退回。報導稱北韓士兵隨後迅速返回，後續未再出現異常。

  • 除了邊境越線事件外，新聞也提到金正恩致函普亭，回應俄方祝賀北韓脫離日本殖民統治81周年，雙方並重申關係深化，外界也關注北韓武器與兵力援俄議題。

北韓 南韓 平壤

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