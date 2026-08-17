確保唯一核電廠順利運作 匈牙利沉船拉高多瑙河水位

匈牙利透過將2艘80公尺長的巨型駁船沉入河中，強行拉高水位，以確保該核電廠能夠持續正常運作。（路透）

極端高溫 與乾旱席捲歐洲，多瑙河水位創下歷史新低，威脅匈牙利唯一核電廠 帕克斯核電廠（Paks）正常運行。匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）15日表示，政府當天上午開始將兩艘長80米的駁船沉入多瑙河，以提高核電廠附近水位。該行動已令當地水位上升1厘米。

據美媒Politico歐洲版報導，馬格雅在社媒上稱，匈牙利唯一的核電站附近水位，目前比正常值低122厘米，預計到17日將降至132厘米以下，到時將迫使核電站兩座渦輪機中的一座停運。

由於核電廠極度依賴河水進行反應爐冷卻，多瑙河水位的劇降讓供電陷入危機。帕克斯核電廠承擔了匈牙利全國，超過三分之一的電力供應。

為應對危機，匈牙利方面除沉入駁船外，早前亦宣布計畫使用15萬立方米石料建造河床堰，以減緩水流並提高水位。毛焦爾表示，匈牙利國防部已調派100名士兵，全天候參與相關計畫。

帕克斯核電廠供應匈牙利逾三分之一的電力需求。

此前，匈牙利政府已下令在帕克斯、多瑙聖貝內德克之間的多瑙河河床上建造水下引水壩，來保證帕克斯核電廠在多瑙河低水位情況下的冷卻水供應。

另外，羅馬尼亞國家核電公司13日說，由於多瑙河水位降至歷史新低，該國唯一核電廠切爾納沃德核電廠冷卻水供應不足，於當天起全面停駛。

法國亦受到熱浪影響。作為歐洲最大核能生產國之一，法國57座核反應堆中已有6座因熱浪關閉。此外，氣候變遷引發的「水母入侵」，也迫使法國另一座核電廠部分機組暫停運作。