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阻休達新一波偷渡潮 摩洛哥拘捕近300人

編譯中心／綜合16日電
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移民們15日聚集在山坡上，試圖從摩洛哥北部邊境城鎮菲尼德克越境進入西班牙飛地休達...
移民們15日聚集在山坡上，試圖從摩洛哥北部邊境城鎮菲尼德克越境進入西班牙飛地休達。 （美聯社）

社群媒體近日出現訊息，號召移民於15日再次集體闖越西班牙北非飛地休達（Ceuta）邊境。摩洛哥媒體Le360報導，共有294人遭逮捕，其中248人來自撒哈拉以南非洲、46人是摩洛哥人；另有61人因涉嫌透過網路煽動非法移民遭逮捕。

一名匿名官員說，逮捕行動是「旨在防止移民企圖非法前往休達的例行行動」。

在休達和西班牙的另一個北非飛地麥里亞（Melilla）附近的森林，是來自撒哈拉以南非洲移民等待進入兩地的聚集地，尤其是在夏季。

同樣來自蘇丹的25歲移民雅庫布（Chams Edine Yakoub）也說，自己一直在尋找機會，因為「在休達、在歐洲，人們受到比較好的照顧」，反觀他的家鄉，「沒有工作、沒有錢、沒有住處，什麼都沒有，我發誓」。

該名官員並未透露遭拘留人數，僅稱逮捕行動屬於「大規模的安全部署」的一環，目的是避免類似越境事件再度發生。

摩洛哥當局12日宣布一系列措施，以防範另一波移民湧入休達。此前社群媒體再度流傳不實訊息，聲稱休達邊境即將開放。路透稍早報導，摩洛哥警方15日逮捕至少111名試圖進入休達的移民。

西班牙埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，摩洛哥警方還使用催淚瓦斯，驅散聚集在距邊境約3公里山丘上的移民。

一名移民16日在西班牙休達的集會上，舉著寫有「Queremos Asilo」（西...
一名移民16日在西班牙休達的集會上，舉著寫有「Queremos Asilo」（西班牙語，意為「我們想要庇護」）的標語。（路透）

精華 FAQ

  • 因社群媒體近日流傳號召移民於15日集體闖越休達的訊息，摩洛哥當局為防止非法越境與維持邊境秩序，展開例行且大規模的安全部署。

  • 摩洛哥媒體報導共有294人遭逮捕，其中248人來自撒哈拉以南非洲、46人是摩洛哥人；另有61人因涉嫌透過網路煽動非法移民而被捕。

  • 除了逮捕行動外，摩洛哥警方也在距邊境約3公里的山丘上使用催淚瓦斯驅散聚集移民，並宣布一系列防範措施，以避免類似越境事件再度發生。

偷渡 休達 非法移民

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