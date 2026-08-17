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史無前例 自民黨「黨四役」全參拜靖國神社 高市朝神社遙拜

編譯茅毅／綜合16日電
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日本首相高市早苗（左）15日前往東京靖國神社附近的國家公墓「千鳥淵戰歿者墓苑」悼...
日本首相高市早苗（左）15日前往東京靖國神社附近的國家公墓「千鳥淵戰歿者墓苑」悼念戰死者。（美聯社）

自民黨「黨四役」（四大要職）之一的政務調查會長、日本前經濟安保大臣小林鷹之，16日前往東京的靖國神社參拜，並以「眾議員小林鷹之」的名義，自費奉納「玉串料」（祭祀費）。今年是二戰日本投降81周年，執政的自民黨「黨四役」史無前例全部前往參拜。

小林15日到眾議員選區的千葉縣，勘查上周豪雨造成的災情，未按原定計畫與幹事長鈴木俊一等另外3位黨4役一起前往參拜，但小林昨天清晨6時多就前往參拜。該神社4月「春季例大祭」時，他也前往參拜。有外媒報導，每年這天和該神社每年兩次大祭，春季例大祭及10月「秋季例大祭」，他都會前往參拜。

小林參拜後說，他祖父在中國大陸因戰爭傷病而亡，自己是以遺族的身分平靜參拜，「對壯烈成仁的英靈，謹以誠摯哀悼；我再次矢言守護國家、堅決守護國民的生命及生活」。對於包括日本防衛大臣小泉進次郎的4位閣員前往參拜引發中國和南韓反彈，小林說，「我的理解是，這是各自內心的問題」。

日媒引述兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗身邊人士報導，她15日雖未前往參拜，但在約5、600公尺外的東京「日本武道館」停車場，朝該神社方向行神道教的「2拜、2拍手、1拜」遙拜。小林說，「歷任首相自己會做出適當判斷」。

日本首相高市早苗在15日終戰紀念日未參拜靖國神社，而是朝靖國神社方向遙拜，進行「2禮2拍手1禮」，並以自民黨總裁名義奉納祭祀費，中國批評此舉是在「挑釁國際秩序」。

日本時事通信社及「產經新聞」報導，高市早苗向身邊官員說明，「我是以正式的作法遙拜靖國神社」。

除此之外，高市早苗也透過自民黨幹事長鈴木俊一代表，自費奉納「玉串料」（祭祀費）。

靖國神社供奉著約250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也合祀14名二戰甲級戰犯。因此日本政要前往參拜時，往往引發中國與韓國強烈反彈。

中國外交部於15日針對高市早苗奉納祭祀費的行為表達「強烈譴責」。中方表示，高市早苗這樣的舉動是在「挑釁國際秩序」，並表明已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。

時事通信社報導，中國政府自去年11月高市早苗的「台灣有事論」以來，對日態度漸趨強硬。高市早苗雖決定不參拜靖國神社，採取了與前首相石破茂相同的做法，但中國的批判聲音卻比當時更為激烈。

中國外交部形容靖國神社「實際上是戰犯神社」，並針對高市早苗自費供奉祭祀費以及部分閣員集體參拜1事表示：「無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實為加速再軍事化鋪路的真實企圖。」

中國外交部更提及，今年適逢東京審判開庭80週年，強烈要求日方「與軍國主義徹底劃清界線，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。

自民黨政務調查會長小林鷹之，十六日前往東京的靖國神社參拜。今年自民黨「黨四役」史...
自民黨政務調查會長小林鷹之，十六日前往東京的靖國神社參拜。今年自民黨「黨四役」史無前例全部都前往參拜。美聯社【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-08-17，數位典藏序號：20250922150940831】

精華 FAQ

  • 今年是日本投降81周年，自民黨「黨四役」中的4人全數前往靖國神社參拜，成為史無前例的情況。小林鷹之清晨參拜，補齊了原本與其他3人同行的安排。

  • 小林表示，自己祖父在中國大陸因戰爭傷病而亡，因此是以遺族身分平靜參拜。他並說是為戰歿者致哀，同時重申要守護國家與國民的生命和生活。

  • 高市早苗未親自參拜，而是在靖國神社方向遙拜並奉納祭祀費。中國外交部強烈譴責，認為此舉是挑釁國際秩序，並要求日方與軍國主義徹底切割。

靖國神社 日本 眾議員

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